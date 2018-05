Francúzi oslavujú víťazstvo nad Rakúskom, rozhodli presilovky

Rakúski hráči, ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann Rakúski hráči, ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

A-skupina (Kodaň):

Francúzsko - Rakúsko 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)



Góly: 10. Fleury (S. da Costa, Rech), 14. Treille (Texier, Hecquefeuille), 35. Fleury (Auvitu, S. da Costa), 38. T. da Costa (Texier, Gallet), 42. Treille (Texier, Hecquefeuille) - 4. Hundertpfund (Heinrich, Schumnig), 32. Raffl (Heinrich). Rozhodcovia: Jeřábek (ČR), Reneau (USA) - Oliver (USA), Otmachov (Rus.), vylúčení 6:7 na 2 min., presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0, 5780 divákov.



zostavy:



Francúzsko: Hardy - Auvitu, Manavian, Hecquefeuille, Chakiachvili, Janil, Gallet, Raux - Fleury, S. Da Costa, Rech - Texier, T. Da Costa, Treille - Claireaux, Lamperier, Guttig – Perret, Ritz, Leclerc - Douay



Rakúsko: Starkbaum – Ulmer, Unterweger, Schumnig, Heinrich, Viveiros, Schlacher, Altmann, Peter – Lebler, Hundertpfund, Ganahl – Hofer, Komarek, Raffl – Haudum, Schneider, Zwerger - Obrist, Rauchenwald, Spannring

Tabuľka A-skupiny:



1. Švédsko 4 4 0 0 0 19:2 12



2. Rusko 4 3 0 1 0 23:4 10



3. Švajčiarsko 4 2 1 1 0 14:9 9



4. SLOVENSKO 4 2 0 1 1 9:8 7



------------------------------------



5. Česko 4 0 3 0 1 14:12 6



6. Francúzsko 5 2 0 0 3 12:18 6



7. Rakúsko 5 0 0 1 4 6:26 1



8. Bielorusko 4 0 0 0 4 4:22 0



/zápasy, víťazstvá v riadnom čase, víťazstvá v nadstavbe, prehry v nadstavbe, prehry v riadnom čase, skóre, body/

Kodaň 10. mája (TASR) - Francúzski hokejisti si vo svojom piatom zápase na MS v Kodani pripísali na konto druhé víťazstvo. V piatok popoludní si v Royal Arene poradili s Rakúskom 5:2 a v tabuľke A-skupiny majú na konte šesť bodov a priebežne im patrí šiesta priečka.Francúzov čaká deň voľna a po ňom sa v nedeľu 13. mája o 16.15 h stretnú s Českom. Rakúšania, ktorí sú zatiaľ bez víťazstva, si zahrajú v sobotu o 16.15 h proti Bielorusku.V úvodnej tretine boli aktívnejší Francúzi, i keď inkasovali už v 4. minúte. Heinrich vysunul Hundertpfunda a ten trafil presne do šibenice. O vyrovnanie sa postaral v 10. minúte z dorážky Fleury a o ďalšie štyri poslal v presilovke "galských kohútov" do vedenia v presilovke Treille. Tí mohli pridať aj ďalšie góly, zabránil im výborný Starkbaum. Rakúšanom sa podarilo vyrovnať v 32. minúte, keď Raffl premenil presilovku, no rovnaká odpoveď prišla o tri minúty neskôr z hokejky Fleuryho. Francúzi odskočili súperovi na dva góly v 38. minúte, keď sa spoza obrancu presadil T. da Costa a krátko po druhej prestávke to bolo už 5:2. Ďalšiu presilovku premenil Treille a Francúzi napriek tlaku súpera doviedli zápas do víťazného konca.