FRANCÚZI SA NA MS NATRÁPILI S AUSTRÁLIOU, NO NAPOKON ZVÍŤAZILI 2:1

Kazaň 16. júna (TASR) - Francúzski futbalisti uspeli v úvodnom vystúpení na MS v Rusku, keď v C-skupine zdolali Austráliu 2:1. O triumfe zverencov Didiera Deschampsa rozhodol v 81. minúte stredopoliar Paul Pogba s prispením teču obrancu Austrálie Aziza Behicha.



V zápase vstúpil prvýkrát v histórii futbalových MS do hry videorozhodca. Na základe technológie VAR (video assistant referee) hlavný arbiter Andres Cunha zmenil pôvodný verdikt a v 57. minúte za stavu 0:0 nariadil pokutový kop v prospech "Les Bleus". Ten premenil faulovaný Antoine Griezmann a poslal Francúzov do vedenia.

Francúzi začali aktívne. Do siedmej minúty sa dostali trikrát do zakončenia, no austrálsky brankár Ryan bol pozorný. Hra sa postupne vyrovnala. V 18. minúte zachránil Francúzov Lloris, keď po priamom kope outsidera tečoval loptu Tolisso a brankár "Les Bleus" s námahou vytlačil loptu mimo bránky. Zverenci trénera Didiera Deschampsa mali počas úvodného dejstva miernu prevahu, no v prvých 45 minútach gól nepadol.



V druhom polčase sa obraz hry nezmenil. Francúzsko bolo lepšie, Austrália hrozila z protiútokov. V 58. minúte otvoril skóre z jedenástky Griezmann. V šestnástke ho fauloval Risdon, čo potvrdilo až video, ktoré bolo v akcii prvýkrát v histórii MS. O štyri minúty vyrovnal taktiež z jedenástky Mile Jedinak. V pokutovom území zahral zbytočne rukou Umtiti a austrálsky kapitán z bieleho bodu trafil presne. O víťazstve hráčov z krajiny "galského kohúta" rozhodol v 81. minúte Pogba, ktorého strela prešla za bránkovú čiaru s prispením austrálskeho obrancu Behicha. Austrálčania sa v závere pokúšali o vyrovnávajúci gól, no Francúzi tesné víťazstvo ubránili.

C-skupina, 1. kolo:



Francúzsko - Austrália 2:1 (0:0)

Góly: 58. Griezmann (z 11 m), 81. Pogba - 62. Jedinak (z 11 m). Rozhodcovia: Cunha – Taran, Espinosa (všetci Urug.), ŽK: Tolisso - Leckie, Risdon



Francúzsko: Lloris - Pavard, Umtiti, Varane, Hernandez - Tolisso (78. Matuidi), Kante, Pogba - Dembele (70. Fekir), Mbappe, Griezmann (70. Giroud)

Austrália: Ryan – Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich – Jedinak, Rogic (72. Irvine), Mooy – Leckie, Nabbout (64. Juric), Kruse (84. Arzani)