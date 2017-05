Francúzi sa s MS rozlúčili víťazstvom, Slovincov porazili 4:1

Francúzsky hokejista Loic Lamperier a brankár Slovinska Matija Pintarič v zápase B-skupiny Francúzsko - Slovinsko na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 15. mája 2017 v Paríži. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

B-skupina (Paríž):



Francúzsko - Slovinsko 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)



Góly: 29. Roussel (Auvitu, S. da Costa), 32. Auvitu (Bellemare, Roussel), 45. Roussel (Auvitu), 59. Roussel - 45. Muršak (Mušič, Pintarič). Rozhodcovia: Iverson (Kan.), Lemelin (Rak.) – Leermakers (Hol.), Oliver (USA), vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 1:1, 12.807 divákov.



Francúzsko: Huet (60. Hardy) – Auvitu, Hecquefeuille, Manavian, Besch, Janil, Raux, Dame-Malka – Bellemare, S. da Costa, Roussel – Fleury, T. da Costa, Treille – Perret, Meunier, Rech - Lamperier, Ritz, Douay - Bouvet



Slovinsko: Pintarič - Kranjc, Vidmar, Kovačevič, Repe, Robar, Gregorc, Podlipnik, Tavželj - Verlič, Muršak, Urbas - Sabolič, Tičar, Jeglič - Rodman, Goličič, Ograjenšek - Pem, Mušič, Kuralt

Tabuľka B-skupiny:

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 15. mája (TASR) - Francúzski hokejoví reprezentanti zakončili svoje účinkovanie na domácich majstrovstvách sveta víťazne. V pondelok zdolali vo svojom záverečnom zápase v parížskej B-skupine MS Slovinsko 4:1. Francúzi už nemali šancu postúpiť do štvrťfinále a s desiatimi bodmi skončia najlepšie na piatom mieste tabuľky. Slovinsko bolo už pred zápasom bez šance na záchranu a o rok bude spolu s Talianskom medzi elitou chýbať.B-skupinu vyhrali už v predstihu Kanaďania, do štvrťfinále spolu s nimi idú Česko, Švajčiarsko a Fínsko.Parížska základná skupina sa zakončí utorňajšími súbojmi Bielorusko - Nórsko (12.15 h), Česko - Švajčiarsko (16.15 h) a reprízou vlaňajšieho finále Kanada - Fínsko (20.15 h).Úvodná tretina príliš veľa hokejovej krásy nepriniesla. Duel nemal vysoké tempo a chýbali gólové možnosti. Dve najväčšie si vypracovali slovinskí hokejisti, ktorí boli aj strelecky aktívnejší. V 6. minúte sa ocitol pred Huetom Goličič, ale puk nepretlačil do odkrytej časti bránky. V 17. minúte fauloval Janil unikajúceho Mušiča a rozhodcovia nariadili trestné strieľanie. Sám faulovaný ale nenašiel miesto medzi Huetovými betónmi. Druhá tretina sa rozbehla vo vysokom tempe. Už po niekoľkých sekundách nastrelil S. da Costa konštrukciu bránky. Na druhej strane mali obrovskú šancu Ograjenšek a Rodman, no puk z bránkovej čiary vyhodil jeden z obrancov.Francúzi sa presadili v 28. minúte počas presilovky. Od modrej vypálil aktívny Auvitu a puk pred brankárom tečoval Roussel. O tri minúty viedli už 2:0. Bellemare si nakorčuľoval od mantinelu do stredu tretiny, pripravil palebnú pozíciu na hranici kruhov Auvitovi a ten namieril presne. A rozdiel mohol byť aj trojgólový, no po dobre zahranom prečíslení 2 na 1 Auvitu netrafil. V 45. minúte však "galský kohút" dostal výhodu sedemsekundovej presilovky o dvoch hráčov a za šesť sekúnd ju dokázal aj využiť. Strelu Auvita tečoval do siete opäť Roussel - 3:0. Francúzi dohrávali presilovku o jedného, no nedali si pozor a kapitán Muršak premenil svoj únik bekhendovým blafákom - 3:1. Slovinci si vypracovali ešte niekoľko dobrých šancí, trafil žŕdku, no gól už nedali a tak prehrali aj v siedmom zápase na MS. Duel okorenil hetrik Roussela, ktorý zvýšil na konečných 4:1 v oslabení do prázdnej bránky.Niekoľko sekúnd pred koncom duelu si Francúzi zobrali oddychový čas a vystriedali brankára Hueta, keďže ten sa rozlúčil s národným dresom a ešte počas zápasu si podal ruky so všetkými spoluhráčmi. Spolu s ním ukončil za burácania tribún reprezentačnú kariéru aj kapitán Laurent Meunier.1. Kanada 6 5 0 1 0 27:8 16*2. Česko 6 3 2 0 1 22:11 13*3. Švajčiarsko 6 2 2 2 0 19:13 12*4. Fínsko 6 2 2 1 1 18:17 11*---------------------------------------5. Francúzsko 7 2 2 0 3 23:19 106. Nórsko 6 2 0 2 2 10:15 87. Bielorusko 6 1 0 1 4 11:24 48. Slovinsko 7 0 0 1 6 13:36 1*** - istý postup** - istý zostup/Legenda: zápasy, víťazstvá v riadnom hracom čase, víťazstvá po predĺžení alebo nájazdoch, prehry po predĺžení alebo nájazdoch, prehry v riadnom čase, skóre, body/ny