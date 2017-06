Francúzi si dnes volia poslancov v druhom kole parlamentných volieb

Na snímke prezident Francúzska Emmanuel Macron Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 18. júna (TASR) - Francúzi si dnes v druhom kole parlamentných volieb volia poslancov do dolnej komory parlamentu. Favoritom na víťazstvo je centristická strana prezidenta Emmanuela Macrona - Republika v pohybe (LREM) - a jeho spojenci zo strany MoDem, ktorí podľa prieskumov získajú najmenej 400 z 577 kresiel v Národnom zhromaždení. V prvom kole parlamentných volieb 11. júna dostali 32,3 percenta hlasov.Táto väčšina umožní Macronovi získať potvrdenie jeho vládnej zostavy na čele s premiérom Édouardom Philippom.V prvom kole parlamentných volieb, ktoré poznačila veľmi nízka volebná účasť (menej ako 50 percent oprávnených voličov), dostala konzervatívna strana Republikáni (LR) a jej spojenci zo širšieho stredopravicového tábora 21,6 percenta hlasov. Za krajne pravicový Národný front (FN) Marine Le Penovej hlasovalo 13,2 percenta zúčastnených voličov a krajne ľavicovú stranu Nepoddajné Francúzsko (FI) prezidentského kandidáta Jeana-Luca Mélenchona volilo 11 percent.Donedávna vládnuca Socialistická strana Macronovho predchodcu Francoisa Hollanda, najväčšia v doterajšom Národnom zhromaždení, sa výrazne prepadla, keď spolu s ďalšími subjektmi umiernenej ľavice skončila so ziskom 9,5 percenta platných hlasov.Volebné miestnosti počas druhého kola parlamentných volieb budú otvorené od 6.00 h do 18.00 h, vo veľkých mestách až do 20.00 h. Prvé odhady výsledkov sa očakávajú už krátko po uzatvorení volebných miestností.Obyvatelia Francúzskej Guyany, Guadeloupe, Martiniku a ďalších francúzskych zámorských území v Latinskej Amerike a Karibiku si volili svojich zákonodarcov v druhom kole už v sobotu.