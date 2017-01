Francúzi si v primárkach vyberú ľavicového kandidáta na prezidenta

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž/Brusel 22. januára (TASR) – Benoit Hamon, Arnaud Montebourg, Vincent Peillon, Manuel Valls, Sylvia Pinelová, Francois de Rugy a Jean-Luc Bennahmias. To sú mená siedmich uchádzačov ľavicových strán, ktorí sa dohodli, že v dnešných primárkach nechajú francúzskych voličov zo svojich radov vybrať prezidentského kandidáta.Volebné miestnosti sa otvorili o 09.00 h ráno a zatvoria sa o 19.00 h večer. Hlasovať v nich môže každý Francúz starší ako 18 rokov, ktorý sa podpisom prihlási k deklarácii ľavicových a environmentálnych hodnôt a zaplatí jednoeurový organizačný poplatok.Otázna je účasť, keďže k urnám sa možno nebude chcieť prísť prívržencom dvoch ľavicových kandidátov – Emmanuela Macrona a Jeana-Luca Mélenchona - ktorí sú síce ľavičiari, ale do primárkového súperenia sa nezapojili. Pri minulých primárkach ľavice v roku 2011 prišlo v prvom kole hlasovať viac ako dva a pol milióna ľudí. Aj vtedy sa o priazeň Francúzov uchádzal Manuel Valls a Arnaud Montebourg.Spomedzi siedmich uchádzačov o prezidentskú kandidatúru nevytŕča nijaký jasný favorit. Najväčšiu šancu na postup do druhého kola majú dvaja kandidáti zo štvorice: Hamon, Montebourg, Peillon a Valls. Tých favorizujú aj divácke prieskumy vykonané po troch televíznych debatách uchádzačov. Všetci štyria sú členmi vládnej Socialistickej strany (PS) a bývalí ministri, Valls bol donedávna premiérom.Na zorganizovaní primárok sa dohodla vládna PS a niekoľko menších strán vlani v júni. Súčasný ľavicový prezident Francois Hollande dlho váhal, či sa bude uchádzať o znovuzvolenie, ale nakoniec to pre rekordne nízku popularitu vzdal. Odmietol povedať, či podporuje niektorého zo siedmich uchádzačov, ale v kuloároch zarezonovala informácia, že najbližšie má k populárnemu exministrovi hospodárstva Emmanuelovi Macronovi.Prezidentské voľby vo Francúzsku sa uskutočnia v dvoch kolách; prvé kolo 23. apríla a druhé 7. mája. Podľa prieskumov verejnej mienky na postup do druhého kola ašpiruje kandidát pravice Francois Fillon, líderka Národného frontu (FN) Marine Le Penová a bývalý člen vládnej PS Emmanuel Macron. Sondáže naopak neprajú kandidátovi socialistov, ktorý ešte len vzíde zo straníckych primárok.