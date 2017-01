Francúzi si v primárkach vyberú ľavicového kandidáta na prezidenta

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Paríž 29. januára (TASR) – Benoit Hamon a Manuel Valls - z tejto dvojice si dnes Francúzi vyberú prezidentského kandidáta reprezentujúceho väčšinu ľavicových strán vrátane vládnucej Socialistickej strany (PS). Sondáže a výsledok prvého kola primárok favorizujú Hamona.Exminister školstva Hamon sa stavia do úlohy ochrancu ľavicových hodnôt. Zvíťazil v prvom kole ľavicových primárok a získal si aj priazeň divákov v televíznom dueli s expremiérom Vallsom.V poslednom prieskume voličských preferencií pred primárkami vyjadrilo 68 percent opýtaných zámer hlasovať za Hamona. Len štvrtina respondentov vyjadrila podporu Vallsovi. Prieskum uskutočnil inštitút Harris Interactive pre portál Atlantico.Volebné miestnosti sa otvoria o 09.00 h a zatvoria sa o 19.00 h. Hlasovať v nich môže každý Francúz starší ako 18 rokov, ktorý sa podpisom prihlási k deklarácii ľavicových a environmentálnych hodnôt a zaplatí jednoeurový organizačný poplatok.Prvé kolo primárok poznačili nezrovnalosti pri sčítavaní hlasov a oznamovaní oficiálnych výsledkov. Ani po 24 hodinách od zatvorenia volebných miestností neboli známe konečné výsledky.Hoci sa víťaz primárok stane kandidátom väčšiny ľavicových strán, v samotných prezidentských voľbách mu dávajú prieskumy len malú šancu na postup do druhého kola. Jedným z doterajších favoritov volieb je bývalý minister hospodárstva a člen vládnucej PS Emmanule Macron, ktorý sa však na primárkach nezúčastňuje.Prezidentské voľby vo Francúzsku sa uskutočnia v dvoch kolách: prvé kolo bude 23. apríla a druhé 7. mája. Do druhého kola má okrem Macrona šancu postúpi aj líderka Národného frontu (FN) Marine Le Penová.Kandidátovi pravice Francoisovi Fillonovi doteraz prieskumy tiež prisudzovali veľkú šancu zvíťaziť. Otázkou zostáva, ako sa vyvinie kauza jeho manželky, ktorá mu robila poslaneckú asistentku, ale údajne žiadnu prácu nevykonávala. Celú záležitosť začala predbežne vyšetrovať francúzska prokuratúra.