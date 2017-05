Francúzi si zvolia novú hlavu štátu

Na archívnej snímke Emmanuel Macron a Marine Le Penová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 7. mája (TASR) – Vo Francúzsku sa dnes koná druhé kolo prezidentských volieb. V 66.546 volebných miestnostiach 47 miliónov voličov rozhodne, či budú mať najbližších päť rokov prezidenta alebo prezidentku. V rozhodujúcom kole volieb proti sebe stoja Emmanuel Macron a Marine Le Penová. Podľa prieskumov je favoritom Macron.Volebné miestnosti budú otvorené od 8.00 h do 19.00 h, vo veľkých mestách ešte o hodinu dlhšie.Voľby pútajú svetovú pozornosť vzhľadom na rozsiahle právomoci francúzskej hlavy štátu. Nový prezident nastúpi do úradu v čase, keď sa intenzívne debatuje o reforme Európskej únie, z ktorej odchádza Spojené kráľovstvo a Európa čelí migračnej kríze a množiacim sa teroristickým útokom.Vzhľadom na viac ako jeden o pol roka trvajúci výnimočný stav, ktorý bol vyhlásený po teroristickom útoku na redakciu satirického časopisu Charlie Hebdo, budú počas volieb platiť prísne bezpečnostné opatrenia. V uliciach bude hliadkovať približne 60.000 policajtov, žandárov, vojakov a v pohotovosti budú aj tajné služby.Pozornosť sa upiera na volebnú účasť, ktorá by podľa prieskumov a analytikov mala byť tentoraz neobvykle nízka. Oproti iným štátom je ale vo Francúzsku účasť vysoká – pri voľbe prezidenta dosahuje priemerne 80 percent.Dnešné voľby sú špecifické tým, že v nich nie je ani jeden kandidát najväčších a tradičných politických strán, teda pravicových Republikánov a ľavicovej Socialistickej strany. Emmanuel Macron si založil stranu Vpred! len vlani a Marine Le Penová stojí na čele ostrakizovaného Národného frontu (FN).V prieskumoch verejnej mienky jasne vedie Emmanuel Macron. Podporu mu v prieskumoch opakovane vyjadrilo približne 60 percent oslovených voličov.V sobotu už mohlo hlasovať 1,3 milióna francúzskych voličov v zámorí. V kanadskom Montreale sa pred volebnými miestnosťami tvorili dlhé rady.Prvé odhady výsledkov volieb francúzske médiá zverejnia o 20.00 h. Do polnoci by už malo byť zrejmé, kto sa stane 25. francúzskym prezidentom. Konečný výsledok volieb definitívne potvrdí francúzska Ústavná rada 10. mája.