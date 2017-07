Francúzi tento rok zmarili sedem plánovaných teroristických útokov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 6. júla (TASR) - Francúzskym bezpečnostným zložkám sa od začiatku tohto roka podarilo zmariť sedem teroristických útokov. Aj preto došlo v poradí už k šiestemu predĺženiu výnimočného stavu, čo má ukončiť až prijatie nového zákona zameraného na posilnenie boja proti terorizmu. Uviedol to dnes francúzsky minister vnútra Gérard Collomb.Bývalý starosta mesta Lyon a nový minister vnútra v administratíve Emmanuela Macrona v stredu pred právnym výborom hornej komory parlamentu predstavil návrh nového protiteroristického zákona. V dnešnom rozhovore pre spravodajský kanál C News spresnil, že tento rok bolo vo Francúzsku zmarených sedem pripravovaných atentátov, ktoré mohli mať veľa obetí na životoch. Spomenul najmä zatknutie dvoch mužov v Marseille, ktorí sa pred nedávnymi voľbami chystali spáchať "hrozivý útok". V roku 2016 bolo podľa jeho slov zmarených 17 chystaných útokov.O ďalšom polročnom predĺžení výnimočného stavu, ktorý bol zavedený po atentátoch v Paríži z 13. novembra 2015, bude dnes hlasovať dolná komora parlamentu, kde má však vláda pohodlnú väčšinu. Malo by to byť posledné predĺženie, lebo vláda očakáva "niekedy na jeseň" prijatie protiteroristického zákona, ktorý upraví záležitosti pokrývané výnimočným stavom. Prezident Macron sa pred poslancami a senátormi zaviazal, že k tomu dôjde najneskôr 1. novembra.Návrh protiteroristického zákona naráža na odpor viacerých ľudskoprávnych organizácii vrátane Amnesty International, Human Rights Watch či Ligy za ľudské práva, ktoré v stredu vyzvali poslancov, aby nezahlasovali za predĺženie výnimočného stavu a aby odmietli protiteroristický zákon. Ten, ako pripomenul Collomb, okrem iného ráta s možnosťou dočasného uzavretia mešít (na pol roka s možnosťou predĺženia), ktorých imámi ospravedlňujú konanie radikálnych a teroristických skupín.