Francúzi zadržali podozrivého z účasti na teroristických aktivitách

Policajný dôstojník patroluje na námestí Trocadero pred Eiffelovou vežou v Paríži, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 16. mája (TASR) - Takmer štyri týždne po teroristickom útoku na parížskom bulváre Champs-Elysées zadržala francúzska polícia podozrivého.Pri útoku na policajnú hliadku prišiel o život jeden z mužov zákona Xavier Jugelé a ďalší dvaja, ako aj nemecká chodkyňa utrpeli zranenia. Útočníkom bol 39-ročný Karim C., ktorý strieľal z kalašnikova a ktorého následne zlikvidovali policajti. Vyšetrovatelia by chceli zistiť, ako sa útočník dostal k zbrani, potvrdili dnes pre tlačovú agentúru DPA v Paríži tamojšie justičné zdroje.Podozrivého zadržali podľa nich ešte v pondelok.Regionálne noviny Le Parisien informovali o troch protiteroristických operáciách, z ktorých jedna sa odohrala severovýchodne od francúzskej metropoly.Aj po prezidentských voľbách zostáva vo Francúzsku, v ktorom prišlo v uplynulých takmer 30 mesiacoch pri teroristických útokoch islamistov o život temer 240 ľudí, v platnosti výnimočný stav.Aj k spomínanému útoku v srdci Paríža sa prihlásili džihádisti z Islamského štátu (IS).