Francúzi žijú voľbami aj v práci, tvrdia Slovenky žijúce v Paríži

Christophe Sanz, stúpenec francúzskeho centristického prezidentského kandidáta Emmanuela Macrona lepí jeho predvolebný plagát vedľa portrétu predsedníčky krajne pravicového Národného frontu (FN) Marine Le Penovej na ulici v meste Bayonne na juhozápade Francúzska 19. apríla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 6. mája (TASR) - Parížania žijú prezidentskými voľbami aj v práci, zhodli sa dve mladé Slovenky žijúce vo francúzskej metropole. Pre TASR povedali, že v okruhu svojich známych v Paríži nevedia o žiadnych voličoch Marine Le Penovej. Ak by samy mohli voliť, dokázali by si vybrať vhodného kandidáta v prvom i druhom kole volieb.Slovenka Silvia žije v Paríži už niekoľko rokov a pracuje v oblasti informačných technológií. Všimla si, že Francúzi veľa o voľbách na verejnosti nehovoria, ale študujú si pritom volebné programy a majú prehľad o jednotlivých kandidátoch.skonštatovala Silvia.Dodala, že momentálne už je zjavné, kto bude koho voliť v druhom kole volieb.uviedla Silvia s tým, že keby mala voliť ona, svojho kandidáta by si dokázala vybrať v prvom i druhom kole.Respondentka s rovnakým menom Silvia uviedla, že robí v mediálnej sfére, kde boli prezidentské voľby témou neustále. V okruhu kamarátov, ktorý si počas piatich rokov života v Paríži vytvorila, ale o voľbách nezvyknú diskutovať.Medzi svojimi parížskymi známymi nevie o nikom, kto by volil Marine Le Penovú, ale na jednu voličku Národného frontu (FN) si predsa spomenula.vysvetlila.Keby mala volebné právo, uvažovala by v prvom kole volieb nad viacerými kandidátmi.zhrnula mladá Slovenka.O tom, či sa novou hlavou štátu stane Emmanuel Macron alebo Marine Le Penová rozhodnú francúzski voliči v nedeľu v druhom kole prezidentských volieb.