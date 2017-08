Francúzi zisťujú dôvody návštevy útočníkov z Katalánska v okolí Paríža

Na kombosnímke štyria útočníci, ktorí spáchali v auguste 2017 teroristické útoky v Katalánsku. Na kombosnímke druhý zľava Mohamed Houli Chemlal. Foto: twitter.com Foto: twitter.com

Portugalskí lídri sa zúčastnili na pohreboch obetí útoku v Barcelone

Paríž 23. augusta (TASR) - Dva dni sa dvaja až traja z členov teroristickej bunky zodpovednej za útok v Barcelone i pokus o útok v letovisku Cambrils zdržiavali tento mesiac v parížskej aglomerácii, pričom bývali v hoteli v meste Malakoff hraničiacom s francúzskou metropolou.Dôvod tejto cesty v dňoch 11.-12. augusta je predmetom vyšetrovania, zatiaľ však nie je známy, uviedol dnes predstaviteľ francúzskej protiteroristickej prokuratúry Francois Molins.Podľa jeho slov však nešlo o to, že byboli chceli kupovať fotoaparát v obchodnej sieti Fnac ponúkajúcej elektroniku.Vzhľadom na fakt, že pri útoku v Barcelone utrpelo zranenia množstvo francúzskych občanov, začalo Francúzsko vlastné vyšetrovanie prípadu.O prítomnosti vozidla typu Audi A3, použitého v Cambrilse, na francúzskom území sa už médiá zmienili v uplynulých dňoch, v utorok jeho zaznamenanie pre prekročenie maximálne povolenej rýchlosti potvrdil aj francúzsky minister vnútra Gérard Collomb.Presný počet osôb, ktoré navštívili okolie Paríža v spomínanom termíne s využitím uvedeného motorového vozidla, musia ešte francúzske úrady zistiť. To isté platí aj o ich možných kontaktoch vo Francúzsku, vyplynulo dnes z Molinsových slov.Portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa a premiér António Costa sa zúčastnili dnes na pohreboch dvoch Portugaliek, ktoré zahynuli minulý štvrtok pri teroristickom útoku v Barcelone.Pri príležitosti rozlúčky so 74-ročnou Maria de Lurdes Ribeirovou a jej 20-ročnou vnučkou Mariou Correiovou, ktorá sa konala blízko Lisabonu, kondolovali pozostalým prostredníctvom odkazu aj španielsky kráľ Filip VI. a kráľovná Letizia. Útok autom na barcelonskej promenáde Las Ramblas označili za, informovala agentúra AP.Portugalské médiá predtým uviedli, že usmrtené Portugalky navštívili Barcelonu, aby oslávili narodeniny staršej z dvojice. Útočník do nich vrazil s autom iba niekoľko hodín po tom, ako pricestovali na týždňový pobyt v katalánskej metropole.O usmrtení Ribeirovej sa verejnosť dozvedela deň po útoku, zatiaľ čo Correirovú zaraďovali medzi nezvestných, až kým nakoniec v sobotu neidentifikovali jej telo.Minulotýždňové útoky v Barcelone a ďalšom katalánskom meste Cambrils si vyžiadali dokopy 15 obetí na životoch a vyše 120 zranených. Medzi zasiahnutými osobami boli občania približne 30 rôznych krajín.Obete útokov v Katalánsku si dnes uctili minútou ticha aj ministri vnútra Francúzska a Španielska, ktorí sa stretli v parížskej centrále francúzskeho žandárstva.