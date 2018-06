Francúzka dostala v Iraku doživotie za členstvo v Islamskom štáte

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 3. júna (TASR) - Francúzsku občianku odsúdili v Iraku na doživotie za členstvo v džihádistickej organizácii Islamský štát (IS). Informovala o tom v nedeľu agentúra AP. Advokáti odsúdenej uviedli, že ich mandantka sa proti rozsudku odvolá.Mélinu Boughedirovú (28) odsúdili vo februári na šesť mesiacov väzenia za ilegálny vstup na územie Iraku. Súd proti nej vtedy nevzniesol žiadne obvinenie z terorizmu. Súdna rada však nariadila nový proces, v ktorom bola Francúzka obvinená aj z členstva v IS. Po tom, ako prokuratúra predložila nové dôkazy, medzi ktorými boli aj fotografie jej francúzskeho manžela, ako pózuje s bojovníkmi IS, súd v Bagdade v nedeľu sprísnil pôvodný rozsudok na doživotie. Žene pritom hrozil trest smrti.Boughedirovú zadržali vlani v júli v severoirackom meste Mósul spolu s jej štyrmi maloletými deťmi. Dnešné pojednávanie sa konalo za účasti jej dvojročnej dcéry. Ostatné tri staršie deti medzičasom repatriovali do Francúzska, informoval na svojom webe denník Le Monde.Francúzka tvrdí, že je nevinná. Pred súdom vypovedala, že ju manžel oklamal, keď ju prehováral na odchod z Francúzska, a potom sa jej vyhrážal, že ju opustí a deti vezme so sebou.Jej advokáti okrem toho tvrdia, že na dnešný verdikt súdu mal vplyv nedávny výrok francúzskeho ministra zahraničných vecí Jeana-Yva Le Driana, ktorý ich mandantku označil za islamistickú. Advokáti preto považujú rozsudok za spolitizovaný, pričom upozorňujú, že ich mandantka bola vo svojom prvom procese, konanom na základe toho istého vyšetrovacieho spisu, zbavená obvinení z terorizmu.reagoval v nedeľu na rozsudok francúzsky minister pre vzťahy s parlamentom Christophe Castaner.Podobná je aj kauza inej Francúzky, Djamily Boutoutaouovej (29), ktorú rovnaký súd v Bagdade v apríli tohto roku za členstvo v IS odsúdil tiež na doživotie. Rovnako ako Boughedirová aj Boutoutaouová pred súdom tvrdila, že ju manžel oklamal.V Iraku sa po operáciách proti IS v Mósule a ďalších oblastiach ocitli vo väzení tisíce ľudí podozrivých z členstva v IS vrátane stoviek cudzincov. Niektorých z nich iracké úrady deportovali, iných - keďže prípadov je veľmi veľa - odsúdili v zrýchlenom súdnom konaní.