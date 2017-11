Francúzom chýba maslo na croissanty, je drahé

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 4. októbra (TASR) - Zbožňovaný francúzsky maslový croissant čelí nepriaznivým vetrom na svetových trhov. Už len zohnať maslo na raňajky sa vo Francúzsku stalo náročnou úlohou.Rastúci globálny dopyt a klesajúce dodávky totiž zvýšili ceny masla. Francúzske supermarkety však nechcú platiť viac za mliečne výrobky. Ich producenti preto vyvážajú svoj tovar za hranice. Francúzi, najväčší konzumenti masla na osobu na svete, tak trpia nedostatkom tejto kľúčovej zložky, bez ktorej sa nezaobídu svetoznáme francúzske omáčky a koláče.Globálne ceny masla sa v tomto roku takmer strojnásobili na 7000 eur za tonu z 2500 eur v roku 2016, podľa Agritel, konzultačnej spoločnosti so sídlom v Paríži. V Európe sa ceny masla v septembri vyšplhali na zhruba 6500 eur za tonu, a dosiahli tak najvyššiu úroveň od začiatku zbierania týchto údajov v roku 2000.No zatiaľ čo francúzska federácia maloobchodníkov s potravinami považuje nedostatok masla len za dočasný logistický problém, ktorý čiastočne spôsobili samotní spotrebitelia, keď začali skupovať maslo do zásoby, tento problém minulý týždeň prenikol aj na pôdu francúzskeho parlamentu. Minister poľnohospodárstva Stéphane Travert na otázky zákonodarcov povedal, že dúfa, že sa čoskoro podarí nájsť dohodu medzi maloobchodníkmi a výrobcami mliečnych produktov.vyhlásil. Verí, že spotrebitelia onedlho nebudú pociťovať nedostatok tejto komodity, ktorá má "Podľa najnovších údajov francúzske supermarkety v období od 16. októbra do 22. októbra neboli schopné pokryť 30 % dopytu po masle. V niektorých obchodoch to bolo až 46 %. Dôvodom je vraj skupovanie masla.Problém možno "vystopovať" od ukončenia kvót na produkciu mlieka v apríli 2015, čo Európe prinieslo jeho nadbytok začiatkom minulého roka a drastický pokles cien. Toto zase spôsobilo zníženie produkcie na jar tohto roka v Európe, a zhodou okolností v tom istom čase aj vo svete.Spojené štáty prestali vyvážať mliečne produkty do zahraničia, aby vyriešili problémy s vyšším domácim dopytom, zatiaľ čo Nový Zéland, najväčší vývozca mliečnych výrobkov na svete, znížil produkciu kvôli suchu. A zároveň trh s maslom zaznamenal nárast dopytu v Ázii.Francúzski maloobchodníci sa neprispôsobili novej trhovej realite a snažia sa držať ceny na uzde. Pre francúzske mliekarenské spoločnosti je preto jednoduchšie vyvážať do krajín ako Nemecko, kde sú maloobchodníci ochotní zaplatiť vyššiu cenu.Problém ešte prehĺbilo správanie spotrebiteľov vo Francúzsku, ktorí v panike začali v uplynulých týždňoch vykupovať maslo a vytvárať si doma zásoby. Darmo ich maloobchodníci upokojujú, že akýkoľvek nedostatok masla bude krátkodobý.Odhady priemyslu ukazujú, že po nedávnom dosiahnutí vrcholu môžu ceny masla mierne klesnúť, pretože produkcia mlieka sa teraz zvýši. To by malo priniesť úľavu francúzskym spotrebiteľom, ktorí potrebujú maslo nielen na zákusky a croissanty, ale aj na varenie omáčok a pečenie všetkého od "tarte tatin po éclair au chocolat".