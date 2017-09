Francúzom sa v roku 2017 podarilo prekaziť jedenásť ozbrojených útokov

Gérard Collomb, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 8. septembra (TASR) - Francúzskym úradom sa od začiatku tohto roka podarilo prekaziť 11 teroristických útokov na území krajiny. Podľa viacerých francúzskych médií to dnes uviedol minister vnútra Gérard Collomb.Šéf francúzskeho rezortu vnútra to vyhlásil pri príležitosti inaugurácie nového riaditeľa Generálnej správy pre vnútornú bezpečnosť (DGSI) Laurenta Nuneza.Posledný atentát, ktorého prípravy úrady včas zachytili, sa mal odohrať v Saint-Ouen, mestečku v severnej časti metropolitnej oblasti Paríža. Policajti včas zadržali muža, ktorý mal v úmysle spáchať útok na príslušníkov polície.V stredu sa zas podarilo odhaliť laboratórium na výrobu trhavín v meste Villejuif v departemente Val-de-Marne v metropolitnej oblasti Paríža. Polícia pri tejto príležitosti zadržala tri podozrivé osoby.Vyhlásenie ministra vnútra potvrdzuje nevyhnutnosť zachovávania vysokej úrovne teroristickej hrozby. Collomb o zmarených atentátoch hovorí často - naposledy 22. augusta uviedol, že od začiatku roka sa podarilo zabrániť deviatim útokom, začiatkom leta hovoril o siedmich zmarených atentátoch.Eurokomisár pre bezpečnosť Julian King vo štvrtok pred poslancami Európskeho parlamentu uviedol, že skupina Islamský štát po sérii vojenských porážok v Iraku a Sýrii posiela do zahraničia značné sumy peňazí, čo pre Európu znamená