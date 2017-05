Francúzska ekonomika v minulom roku mierne zrýchlila

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Francúzska inflácia sa v apríli zrýchlila na 1,2 %

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 16. mája (TASR) - Tempo rastu francúzskej ekonomiky sa v minulom roku mierne zrýchlilo. Oznámil to dnes štatistický úrad Insee.Hrubý domáci produkt (HDP) Francúzska sa v roku 2016 zvýšil o 1,2 % po revidovanom 1,1-% náraste v predchádzajúcom roku 2015.Štatistiky tiež ukázali, že francúzske domácnosti vlani citeľne zvýšili svoje výdavky, a to o 2,3 % po 1,4-% náraste v roku 2015.Aj rast vládnych výdavkov sa minulý rok zrýchlil na 1,3 % z 1,1 % v predchádzajúcom roku.Tvorba hrubého fixného kapitálu vlani stúpla o 2,8 %, čo je výrazne zlepšenie po 1-% zvýšení predvlani.Ale export minulý rok naopak spomalil a stúpol len o 1,8 %, kým v predchádzajúcom roku sa zvýšil o 4,3 %. No aj tempo rastu importu vlani kleslo na 4,2 % z 5,7 % v roku 2015.Zahraničný obchod sa tak podieľal -0,8 bodu na výslednom HDP a zmeny v skladových zásobách k nemu prispeli 0,2 bodu.Tempo rastu francúzskych spotrebiteľských cien sa v apríli mierne zrýchlilo, čo bolo v súlade s očakávaniami.Index spotrebiteľských cien v apríli medziročne stúpol o 1,2 % po 1,1-% zvýšení v marci, uviedol francúzsky štatistický úrad Insee. Potvrdil svoj prvý odhad zverejnený 28. apríla.Motorom inflácie bol predovšetkým 9,3-% nárast cien energií. Potraviny zdraželi o 0,7 % a ceny výrobkov klesli o 0,7 %.V medzimesačnom porovnaní francúzske spotrebiteľské ceny v apríli vzrástli o 0,1 % po 0,6-% zvýšení v marci.Harmonizovaný index v apríli medziročne vyskočil o 1,4 %, rovnako ako marci, a medzimesačne stúpol o 0,1 %.