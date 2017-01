Francúzska ekonomika zrýchlila rast vo 4. kvartáli na 0,4 %

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Spotrebiteľské ceny vo Francúzsku vzrástli v januári najviac za vyše 4 roky

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 31. januára (TASR) - Ekonomika Francúzska zaznamenala vo 4. štvrťroku minulého roka výrazné zrýchlenie rastu, keď jeho úroveň predstavovala dvojnásobok tempa z predchádzajúceho štvrťroka. K zrýchleniu rastu prispelo viacero faktorov, na jednej strane to boli výdavky spotrebiteľov, na druhej firemné investície a export. Oznámil to dnes francúzsky štatistický úrad, ktorý zverejnil prvý odhad.Hrubý domáci produkt (HDP) Francúzska vzrástol vo 4. kvartáli medzištvrťročne o 0,4 % po 0,2-% raste v predchádzajúcom štvrťroku. Predbežný odhad je v súlade s očakávaniami ekonómov.Pod rast sa do veľkej miery podpísali zvýšené výdavky spotrebiteľov. Ich rast sa v poslednom kvartáli minulého roka zrýchlil na 0,6 % z 0,1-% úrovne v 3. štvrťroku. Výrazne sa zrýchlilo aj tempo rastu firemných investícií. Zatiaľ čo v 3. kvartáli vzrástli o 0,3 %, vo 4. štvrťroku dosiahol rast 0,8 %.Pozitívny bol aj vývoj exportu. V poslednom štvrťroku minulého roka sa medzikvartálne zvýšil o 1,1 %, zatiaľ čo v 3. kvartáli dosiahol rast 0,5 %. Rástol aj dovoz, jeho rast sa ale zmiernil na 0,8 % oproti 2,5-% rastu v 3. štvrťroku.Ani zrýchlenie na konci roka však nedokázalo zabezpečiť, aby rast za celý rok 2016 prekonal tempo rastu v predchádzajúcom roku. Po úprave o počet pracovných dní zaznamenala francúzska ekonomika v minulom roku rast o 1,1 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom roku dosiahol rast 1,2 %. Na neupravenej báze vzrástla ekonomika v minulom roku o 1,2 %, v roku 2015 predstavoval rast 1,3 %.Spotrebiteľské ceny vo Francúzsku zaznamenali v januári najvýraznejší rast za viac než štyri roky, k čomu prispel najmä rast cien energií. Uviedol to dnes francúzsky štatistický úrad Insee, ktorý zverejnil predbežné údaje.Spotrebiteľské ceny sa tento mesiac zvýšili medziročne o 1,4 % po 0,6-% raste v predchádzajúcom mesiaci. Ekonómovia so zrýchlením rastu počítali, predpokladali však, že dosiahne maximálne 1 %. Výsledok predstavuje najvýraznejší rast od novembra 2012.Medzimesačne však index spotrebiteľských cien v januári o 0,2 % klesol. V decembri sa spotrebiteľské ceny oproti predchádzajúcemu mesiacu ešte zvýšili o 0,3 %, napriek tomu je ale výsledok lepší, než očakávali ekonómovia. Tí počítali s januárovým poklesom až o 0,5 %.Harmonizovaný index spotrebiteľských cien vzrástol v januári medziročne o 1,6 % po 0,8-% raste v decembri. Zrýchlenie rastu bolo opäť výraznejšie, než očakávali analytici, ktorí počítali s rastom harmonizovaných spotrebiteľských cien o 1,2 %.Medzimesačne zaznamenal harmonizovaný index spotrebiteľských cien vo Francúzsku v januári pokles o 0,2 %. V decembri vzrástol o 0,3 %, ekonómovia ale očakávali pokles o 0,5 %.