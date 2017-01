Francúzska energetická spoločnosť odstaví dva najstaršie reaktory

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 24. januára (TASR) - Energetická spoločnosť Électricité de France (EdF), ktorá vo Francúzsku prevádzkuje jadrové elektrárne, informovala dnes o plánoch uzavrieť najstaršiu jadrovú elektráreň v krajine. Spoločnosť bola kvôli tomuto zariadeniu terčom nátlaku zo strany environmentálnych aktivistov, ako aj susedného Nemecka.Správna rada štátom vlastnenej spoločnosti EdF odhlasovala dnes začiatok procesu odstávky dvoch reaktorov 39-ročnej jadrovej elektrárne Fessenheim pri francúzsko-nemeckej hranici.Podľa zverejneného vyhlásenia správna rada EdF zároveň schválila súvisiaci plán na odškodnenie zo strany štátu. To bude podmienené uvedením do prevádzky elektrárne novej generácie v západnom Francúzsku v nasledujúcom roku.Za uzavretie jadrovej elektrárne Fessenheim sa zasadzoval aj francúzsky prezident Francois Hollande v rámci snahy francúzskej vlády znížiť nezvyčajne vysokú závislosť tejto krajiny od jadrovej energie. Výzvu na zatvorenie tejto elektrárne zverejnila vlani aj nemecká vláda.Francúzsko schválilo ešte v júli 2015 zákon o znížení podielu jadrovej energie na výrobe elektriny na 50 percent do roku 2025. Práve jadrová energia totiž pokrýva v súčasnosti až 75 percent spotreby elektriny vo Francúzsku, čo je viac než v ktorejkoľvek inej krajine.