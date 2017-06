Francúzska ministerka chce povinné očkovanie detí 11 vakcínami

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž/Brusel 16. júna (TASR) - Povinné očkovanie detí 11 vakcínami je jednou z priorít francúzskej ministerky zdravotníctva Agnes Buzynovej. Chce zabrániť tomu, aby deti zomierali na osýpky, ktoré sa začali vo Francúzsku opäť objavovať. Buzynová bola pred nástupom do ministerskej funkcie uznávaná lekárka špecializujúca sa na hematológiu.vyhlásila Buzynová v rozhovore pre denník Le Parisien.Poukázala na to, že tri štvrtiny rodičov síce dajú svoje dieťa zaočkovať, ale na kolektívnu imunitu je potrebná zaočkovanosť na úrovni 95 percent populácie. Očkovanie vníma nielen ako ochranu vlastných detí pred chorobami, ale aj ako prejav solidarity voči zvyšku spoločnosti.vysvetlila Buzynová.Vie si predstaviť, že by podporila povinné očkovanie proti chrípke pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov a chystá sa s nimi viesť na túto tému dialóg.Podporuje tiež návrh francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, aby cena škatuľky cigariet stúpla na desať eur.uviedla Buzynová pre Le Parisien.Očkovanie proti osýpkam je vážnou témou aj na opačnom konci Európy. Ochorenie sa po dlhej odmlke začalo opäť objavovať v Rumunsku a Maďarsku. Experti vidia dôvod návratu osýpok v poklese celkovej zaočkovanosti populácie. Na Slovensku je povinné očkovanie proti desiatim ochoreniam.