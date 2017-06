Francúzska ministerka obrany podala demisiu

Francúzska ministerka obrany Sylvie Goulardová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Paríž 20. júna (TASR) - Francúzska ministerka obrany Sylvie Goulardová, ktorá stála na čele rezortu len niečo vyše mesiaca, dnes odstúpila z funkcie. Odôvodnila to otvorením vyšetrovania voči jej strane MoDem (Demokratické hnutie) vo veci údajného fiktívneho zamestnávania asistentov europoslancov.Odchod z vlády už v pondelok ohlásil aj Richard Ferrand zo strany Republika v pohybe (LREM), ktorý riadi ministerstvo územného plánovania a bývania.Prokuratúra 9. júna začala predbežné vyšetrovanie strany MoDem, pretože jej zamestnanci sú podozriví so súbežnej práce vo funkcii asistentov europoslancov, čo je zakázané. V prípade vyšetrovania pracovných podmienok Goulardovej poslaneckých asistentov chce mať možnosť dokázať svoju nevinu, informoval denník Le Parisien.vyhlásila ministerka. Goulardová bola europoslankyňou od roku 2009, z europarlamentu odišla len v máji tohto, keď sa stala ministerkou obrany. Po odchode z vlády sa vráti do lavíc europarlamentu.Prezident Emmanuel Macron jej demisiu prijal a rozhodnutie ministerky rešpektuje aj líder hnutia MoDem Francois Bayrou. MoDem v koalícii s Macronovou stranou Republika v pohybe (LREM) vo víkendovom druhom kole parlamentných volieb jednoznačne zvíťazili.Podobný tieň podozrenia ako Goulardová má na sebe aj ďalšia bývalá europoslankyňa za MoDem Marielle de Sarnezová. Momentálne je francúzskou ministerkou pre európske záležitosti. Z nelegálneho zamestnávania a vyplácania poslaneckých asistentov je podozrivá desiatka europoslancov za MoDem.Je to už druhá ministerská demisia v súčasnej francúzskej vláde. V pondelok z postu ministra pre územné plánovanie a bývanie odstúpil Richard Ferrand. Ten je vyšetrovaný pre podozrenie z finančného prečinu, ktorého sa mal dopustiť v minulosti ako podnikateľ. Tento politik blízky prezidentovi sa namiesto toho ujal riadenia parlamentnej frakcie LREM.Po druhom kole parlamentných volieb sa premiérom opäť stal Édouard Phillipe. V stredu večer bude známe konkrétne zloženie nového kabinetu, v ktorom by nemali nastať veľké personálne zmeny oproti tomu predošlému.