Francúzska módna legenda Pierre Cardin sa dožíva 95 rokov

Paríž/Bratislava 7. júla (TASR) – Francúzsky módny návrhár Pierre Cardin založil v roku 1950 svoj rovnomenný podnik, ktorý v súčasnosti patrí k celosvetovo známym značkám v oblasti dámskej a pánskej módy, doplnkov, parfumov a ďalších produktov. Uznávaný tvorca svetovej módy sa dnes dožíva 95 rokov.Pierre Cardin sa v módnom svete preslávil najmä vďaka svojim avantgardným a futuristickým návrhom i láskou ku geometrickým tvarom. Zároveň je ojedinelým návrhárom, ktorý širokej verejnosti sprístupnil na mieru šitú luxusnú módu, tzv. haute couture (vysoké šitie alebo vysoké krajčírstvo).Módny tvorca sa narodil 7. júla 1922 (ako deň narodenia sa uvádza aj 2. júl) v talianskom meste San Biagio di Callalta v rodine francúzskeho obchodníka s vínom. Keď mal Pierre Cardin dva roky, rodina sa presťahovala do Francúzska do mesta Saint-Étienne. Od útlej mladosti sa zaujímal o módu a jej navrhovanie, prvé skúsenosti získal ako krajčír v meste Vichy. V roku 1945 sa presťahoval do Paríža, kde ho do tajov módneho návrhárstva zasvätil samotný Christian Dior. V slávnom módnom dome sa podieľal napríklad na uvedení Diorovej legendárnej kolekcie "New Look".Členom prestížneho francúzskeho združenia Chambre Syndicale de la Haute Couture sa Pierre Cardin stal v roku 1953, teda tri roky po tom, ako si založil svoju vlastnú značku. Patriť do haute couture znamená byť jedným z najváženejších módnych návrhárov, ktorý tvorí svoje modely na mieru pre konkrétneho zákazníka. Pierre Cardin bol však v roku 1959 zo združenia vylúčený, pretože vyprodukoval konfekčnú kolekciu oblečenia určenú širokej verejnosti. Hoci ho kolegovia za to skritizovali, jeho úspech stúpal a neskôr s podobnými konfekčnými kolekciami prichádzali aj ďalší vrcholoví návrhári. Odvtedy sa odevné kolekcie distribuované v štandardných konfekčných veľkostiach označujú termínom pret-a-porter.V 60. rokoch 20. storočia sa Cardinovi dostal obdiv za jeho povestný kozmický štýl, ktorý dotvárali jednoduché línie a geometrické tvary. Neuznával klasické vzory, na jeho modeloch dominovali kruhy, trojuholníky či šesťuholníky. Ako jeden z mála návrhárov neholdoval ani prírodným a telovým farbám. Preferoval nevšedné farebné kombinácie a používanie originálnych materiálov. Odevy navrhnuté Pierrom Cardinom sa dodnes vyznačujú prepracovanými strihmi a vysokou kvalitou materiálu.Koncertné kostýmy si u Cardina dali šiť napríklad členovia legendárnej hudobnej skupiny The Beatles, v jeho šatách zažiarila americká herečka Mia Farrowová a značku preslávila aj spoluúčasť na navrhovaní skafandrov pre americký vesmírny program NASA (The National Aeronautics and Space Administration - Národný úrad pre letectvo a vesmír).Postupom času sa impérium značky Pierre Cardin rozrástlo do ďalších odvetví a stalo sa držiteľom viac ako 500 dizajnérskych, architektonických, reklamných a zábavných patentov. Ikonický francúzsky návrhár opustil módny priemysel vo veku 82 rokov.Od roku 1991 pôsobí Pierre Cardin ako vyslanec tolerancie v Organizácii Spojených národov pre vedu, výchovu a kultúru (UNESCO). Vo svete sa dočkal mnohých uznaní a vyznamenaní vysokými radmi. Ako vôbec prvý návrhár v histórii získal v roku 1992 kreslo vo francúzskej Akadémii krásnych umení (Académie des beaux-arts).V parížskej štvrti Marais boli v roku 2014 sprístupnené priestory múzea pod názvom Passé-Present-Futur (Minulosť, prítomnosť, budúcnosť), ktorého expozícia je venovaná tvorbe svetoznámeho módneho návrhára Pierra Cardina. Návštevníci si môžu prezrieť 200 modelov vysokého krajčírstva (haute-couture), vrátane prác z návrhárových prvých kolekcií zo začiatku 50. rokov minulého storočia, ako aj módne doplnky, šperky a nábytok z majstrovej dielne.