Francúzska polícia ukončila blokádu študentov v Rennes

Paríž 14. mája (TASR) - Francúzska polícia ukončila v pondelok blokádu univerzity Rennes 2, ktorá bola protestom študentov proti novele zákona o univerzitnom školstve (ORE). Informoval o tom portál France Info s tým, že polícia zo spoločných priestorov kampusu Villejean deložovala asi 60 študentov.Študenti tieto priestory obsadili pred viac ako mesiacom, aby takto vyjadrili svoj protest proti novele zákona o univerzitnom školstve. Podľa ich pôvodných plánov mala blokáda trvať do 17. mája, keď sa mali konať koncoročné skúšky.Podľa polície sa jej dnešný zásah v kampuse zaobišiel bez incidentov, nedošlo k zadržaniu žiadnej osoby. Odborové združenie študentov UNEF však evakuáciu štrajkujúcich študentov odsúdilo.Policajná prefektúra medzičasom spresnila, že dnešný policajný zásah sa konal na žiadosť rektora univerzity, ktorý minulý týždeň kritizoval nielen samotnú blokádu, ale aj neochotu študentov viesť dialóg s vedením univerzity.Prefektúra vo svojom vyhlásení dodala, že uvoľnenie priestorov umožnilo začať s odpratávaním rôznych predmetov a zariadení, ktoré bránili vo vstupe do objektu.Vedenie univerzity sumarizuje škody, ktoré na zariadení vznikli v dôsledku štrajku, a má v úmysle podať trestné oznámenie.Študenti viacerých francúzskych univerzít pokračujú v protestoch proti novému spôsobu výberu uchádzačov o vysokoškolské štúdium. Kvôli študentskému štrajku a blokáde budov sa v pondelok nemohli konať naplánované skúšky na viacerých univerzitách, napríklad na Lumiere-Lyon-II či Université Aix-Marseille.Kým predtým si nových študentov vyberali fakulty, po novom by to mali robiť rektori. Kritici zákona sa obávajú, že sa takto prehĺbi rodová nerovnosť v prístupe k vzdelaniu. Varujú tiež, že by mohlo nastať uprednostňovanie študentov z lepšieho sociálneho prostredia.K protestom na francúzskych univerzitách dochádza v čase 50. výročia rozpútania tzv. parížskej jari, keď sa študenti univerzity v Nanterre vzbúrili proti existujúcemu systému a žiadali zlepšenie študijných podmienok a skoncovanie s gaullizmom. Nepokoje sa z univerzity preniesli do stredu Paríža a neskôr zachvátili aj celú krajinu. Viedli ku generálnemu štrajku a politickej kríze, ktorú sa vtedajší prezident Charles de Gaulle snažil riešiť rozpustením Národného zhromaždenia a predčasnými voľbami. Voľby 23. a 30. júna však vyhrala zdrvujúcou väčšinou vládna pravica.