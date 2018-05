Francúzska polícia vysťahováva anarchistov z Notre-Dame-des-Landes

Francúzska polícia, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 17. mája (TASR) - Francúzska polícia začala vo štvrtok ďalšiu operáciu zameranú na odsun ekoaktivistov a anarchistov z priestranstva na západe krajiny, kde sa plánuje výstavba nového letiska, informuje agentúra Reuters.Najnovšia razia s cieľom vysťahovať squatterov z nepovoleného táboriska blízko obce Notre-Dame-des-Landes sa začala o 04.00 h SELČ, uviedlo vo vyhlásení francúzske ministerstvo vnútra. Polícia sa o to pokúsila už aj v apríli. Vtedy to však vyústilo do násilných potýčok s demonštrantami; zranenia utrpelo viac než desať osôb.Areál v Notre-Dame-des-Landes, vzdialený približne 20 kilometrov severne od mesta Nantes v departemente Loire-Atlantique, okupujú od roku 2009 desiatky odporcov plánu na výstavbu letiska za 580 miliónov eur. Francúzska vláda v januári od tohto projektu ustúpila a dala squatterom čas do jari, aby pozemky vo vlastníctve štátu uvoľnili.