Francúzska polícia zadržala 10 podozrivých z dodávok zbraní

Paríž 26. apríla (TASR) - Francúzska polícia zadržala desať osôb podozrivých z dodania zbraní jednému z trojice páchateľov teroristických útokov, ktoré sa odohrali v Paríži v januári 2015. Dejiskom týchto útokov bola redakcia satirického týždenníka Charlie Hebdo a samoobsluha s kóšer tovarom.Úrad parížskeho prokurátora vo svojom dnešnom vyhlásení spresnil, že polícia pristúpila k zatýkaniu podozrivých v pondelok a vo svojich raziách pokračovala v utorok i dnes ráno. K zatknutiam došlo vo Francúzsku aj v Belgicku.Zatýkanie sa týkalo podozrivých ľudí z okolia Amedyho Coulibalyho, ktorý 9. januára 2015 v samoobsluhe s kóšer tovarom Hyper Cacher v oblasti Porte de Vincennes na východnom okraji Paríža zadržiaval jeho obsluhu a zákazníkov ako rukojemníkov, pričom zabil štyri osoby.Okrem toho deň predtým Coulibaly na parížskom predmestí Montrouge smrteľne postrelil členku hliadky dopravnej polície. Coulibaly prišiel o život pri zásahu elitných policajných zložiek v deň obsadenia samoobsluhy.Coulibaly bol komplicom bratov Cherifa a Saida Kouachiovcov, ktorí dva dni predtým, po prieniku do redakcie týždenníka Charlie Hebdo, zastrelili 12 členov redakčného tímu. Z miesta činu v centre Paríža sa im podarilo ujsť na vidiek, kde ich však polícia vypátrala a počas operácie elitných jednotiek zlikvidovala.Televízna stanica BFMTV vo svojom spravodajstve uviedla, že spomínaný policajný zásah je spojený s obchodníkom so zbraňami Claudom Hermantom. Tento muž šesť mesiacov pred útokmi z januára 2015 kúpil od slovenskej spoločnosti štyri pištole typu Tokarev a dva samopaly Kalašnikov, ktoré sa neskôr našli v samoobsluhe Hyper Cacher a Coulibalyho skrýši.Hermant bol členom Národného frontu a mal blízko k ozbrojeným skupinám. V meste Lille prevádzkoval obchod s potrebami na prežitie a cez svoju spoločnosť kúpil od slovenskej firmy niekoľko pištolí, samopalov a útočných pušiek Kalašnikov, ktoré deaktivovala iná slovenská firma. Po teroristických útokoch v Paríži v januári 2015 podnikla polícia raziu v Hermantovej dielni a našla tam reaktivované zbrane.BFMTV pripomenula, že Hermant svojho času vyšetrovateľom povedal, že od roku 2014 nakupoval zbrane s vedomím francúzskych policajtov, aby im pomohol odhaliť zbraňový kartel. Polícia následne potvrdila, že Hermant mal skutočne štatút informátora, a to od roku 2013. Jeho riadiaci dôstojník však následne neodsledoval, kde Hermantom nakúpené zbrane skončili.