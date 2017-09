Francúzska polícia zlikvidovala ďalší ilegálny tábor migrantov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 19. septembra (TASR) - Francúzska polícia dnes od rána likviduje úradmi nepovolený tábor, ktorý si migranti postavili neďaleko mesta Grande-Synthe ležiaceho v departemente v regióne Nord-Pas-de-Calais na severe Francúzska.S odvolaním sa na združenie M1717, ktoré sa venuje pomoci prisťahovalcom, o tom dnes informoval francúzsky denník Le Figaro.Podľa odhadov miestnej radnice v tábore žilo 350-400 osôb vrátane vyše 50 detí a najmenej 40 žien. Migrantov prevážajú do ubytovní.Médiá uviedli, že likvidácii tábora predchádzalo v pondelok stretnutie primátora mesta Damienom Caremom s ministrom vnútra Gérardom Collombom. Minister na ňom údajne vyjadril znepokojenie v súvislosti s existenciou nepovolených táborov migrantov v oblasti.Primátor mesta podľa vlastných slov žiadal pomoc štátu so zlepšením hygienických podmienok v tábore. O následné rozmiestnenie migrantov do prijímacích centier sa obec chcela postarať sama.Careme uviedol, že po likvidácii tábora sa nevzdáva svojho plánu a mesto na vlastné náklady na území bývalého humanitárneho tábora buduje toalety a sprchy pre stále prichádzajúcich migrantov.uviedol starosta, ktorý kandidoval za hnutie zelených.Mesto Grande-Synthe leží v departemente Nord na pobreží Lamanšského prielivu, cez ktorý sa do Británie snažia dostať tisíce utečencov z Afriky či Blízkeho východu i ďalších oblastí. Jednou z príčin, prečo je Británia pre nich taká lákavá, je aj fakt, že na britskom čiernom trhu sa dá nájsť práca ľahšie ako v kontinentálnej Európe.V pondelok dali francúzske úrady zlikvidovať iný ilegálny tábor - v obci Norrent-Fontes v kraji Pas-de-Calais na severe Francúzska. jeho obyvateľov rozviezli autobusmi do prijímacích centier. Táborisko zrovnali so zemou buldozérmi, informoval spravodajský portál La Voix du Nord.