Francúzska prokuratúra vyšetruje Macronovu cestu do Las Vegas

Paríž 7. júla (TASR) - Úrad parížskej prokuratúry vyšetruje podozrivé nezrovnalosti pri organizácii cesty prezidenta Emmanuela Macrona do amerického Las Vegas, keď bol ešte francúzskym vládnym ministrom.Prokuratúra oznámila, že po predbežnom protikorupčnom vyšetrovaní organizácie cesty na medzinárodný veľtrh Consumer Electronic Show (CES) sa dnes začalo oficiálne súdne vyšetrovanie v tomto prípade.Vyšetrovanie sa týka "protekcionárstva", ale nemenuje zatiaľ podozrivého páchateľa. Necháva na vyšetrovateľov, aby neskôr určili, na koho by mala padnúť vina, uvádza agentúra AP.Macron bol tom čase ministrom hospodárstva a cestu do Las Vegas využil na propagovanie francúzskych technologických startupov. Firma poverená organizáciou cesty je medziiným podozrievaná aj z toho, že vyhrala kontrakt bez toho, aby prešla riadnym transparentným tendrom.