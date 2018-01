Francúzska Sanofi prevezme výrobcu liekov na hemofíliu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 22. januára (TASR) - Francúzska farmaceutická spoločnosť Sanofi kúpi za takmer 12 miliárd USD americkú firmu Bioverativ. Kontrakt posilní zisk aj pozíciu francúzskej spoločnosti v oblasti liečby vzácnych chorôb.V rámci dohody Sanofi zaplatí za akciu firmy Bioverativ 105 USD v hotovosti, čo v porovnaní s uzatváracou hodnotou akcií americkej firmy 19. januára predstavuje 64-% prémiu. Celkovo tak kontrakt dosiahne hodnotu 11,6 miliardy USD (9,47 miliardy eur), uviedol denník The Wall Street Journal.Ako povedal výkonný riaditeľ francúzskej firmy Olivier Brandicourt, prevzatie spoločnosti Bioverativ, lídra na trhu s liekmi na hemofíliu, umožní firme Sanofi posilniť pozíciu v oblasti špeciálnej starostlivosti a vedenie v oblasti liečby vzácnych chorôb. Kontrakt by mali dokončiť do troch mesiacov.Francúzska spoločnosť potrebuje rozšíriť svoje portfólio, keďže jej najpredávanejší produkt, inzulín Lantus, čoskoro príde o patentovú ochranu. Za deväť mesiacov minulého roka zaznamenala firma tržby 26,4 miliardy eur, z toho 3,5 miliardy eur vygeneroval práve predaj inzulínu Lantus.Sanofi sa v posledných rokoch pokúšala o väčšie akvizície, tieto pokusy jej však nevyšli. V roku 2016 jej nevyšiel pokus o kúpu americkej biotechnologickej firmy Medivation špecializujúcej sa na výrobu onkologických liekov. Túto firmu následne kúpil americký farmaceutický koncern Pfizer. Minulý rok sa potom usilovala získať švajčiarsku biotechnologickú firmu Actelion, ani v tomto súboji ale nevyhrala a spoločnosť Actelion nakoniec kúpila firma Johnson & Johnson.