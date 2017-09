Francúzska vláda poslala do parlamentu návrh rozpočtu na rok 2018

Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 28. septembra (TASR) - Prvý rozpočet, ktorý vláda francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona predložila v stredu (27.9.) parlamentu, má krajine pomôcť splniť rozpočtové kritériá Európskej únie. Minister hospodárstva Bruno Le Maire a minister verejných financií Gérald Darmanin predložili návrh rozpočtu na rok 2018 finančnému výboru Národného zhromaždenia, v ktorom má Macronova centristická strana väčšinu.Plán rozpočtu zahŕňa zníženie daní aj výdavkov a je v súlade s Macronovými záväzkami počas predvolebnej kampane. Verejné výdavky, ktoré v súčasnosti dosahujú 56 % hrubého domáceho produktu (HDP), by mali klesnúť o 3 percentuálne body počas päťročného mandátu prezidenta Macrona.Počet zamestnancov vo verejnom sektore sa v roku 2018 zníži o 1600, pričom ráznejšie škrty, hlavne na ministerstvách, vykompenzujú nové pozície v bezpečnostných zložkách.Vláda tiež plánuje znížiť dane o 10 miliárd eur v budúcom roku, aby posilnila rast ekonomiky a zamestnanosti. Podľa kabinetu zo skresania daní budú profitovať domácnosti aj firmy. Jedným z kľúčových plánov je zrušenie dane z majetku, ktorú v súčasnosti platia majitelia aktív s hodnotou nad 1,3 milióna eur. Namiesto toho chce vláda zaviesť daň z nehnuteľnosti v snahe prilákať bohatších francúzskych a zahraničných investorov do krajiny.Rozpočtový deficit Francúzska by mal klesnúť pod povolenú hranicu 3 % HDP, a to na 2,6 % HDP v roku 2018. Rozpočet vychádza z predpokladu, že tempo rastu francúzskej ekonomiky dosiahne na budúci rok 1,7 %.Rozpočtové škrty sa budú vzťahovať na výdavky štátu na príspevky na bývanie a dopravu, ale aj na zdravotníctvo. Francúzsky systém verejného zdravotníctva sa považuje za najlepší na svete, ale zápasí s rastúcim dlhom.Vláda zároveň vyčlení viac prostriedkov na obranu, spravodlivosť, políciu, vzdelávanie a životné prostredie, čo sú jej priority. Majiteľov dieselových vozidiel čaká zvýšenie dane o 10 %, ktoré má podporiť ekologickejšie technológie.Vláda schválila minulý týždeň reformy trhu práce v snahe oživiť rast ekonomiky a zamestnanosti. Ale podľa ľavicových odborov tieto opatrenia oslabili ochranu pracovníkov. Ďalšie reformy, ktoré sa budú týkať dávok v nezamestnanosti, sa plánujú v budúcom roku.