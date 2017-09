Francúzska vláda sa nepoddá tlaku, bude presadzovať reformu trhu práce

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 13. septembra (TASR) - Francúzska ministerka práce Muriel Pénicaudová dnes vyhlásila, že vláda sa nepoddá tlaku odborov a pouličných demonštrácií a bude pokračovať v zamýšľanej reforme pracovného trhu.Ministerka to uviedla v dnešnom rozhovore pre rozhlasovú stanicu RMC. Interview sa odohralo deň po tom, ako sa v utorok na celom území Francúzska na výzvu odborových organizácií konali demonštrácie proti zmenám v zákonníku práce, navrhovaným vládou prezidenta Emmanuela Macrona.uviedla Pénicaudová. Dodala, že "vláda bude realizovať to, o čo ju francúzsky ľud (vo voľbách) žiadal, a tak nebudú žiadne ústupky".Podľa ministerstva vnútra sa do stredajších protestov na celom území Francúzska zapojilo približne 223.000 ľudí. Podľa odborového zväzu CGT, ktorý bol hlavným organizátorom týchto akcií, sa však zišlo v uliciach francúzskych miest až pol milióna protestujúcich. Štrajky, na ktoré taktiež vyzvala CGT, mali len obmedzený dosah, konštatovala agentúra DPA.Navrhovaná reforma zákonníka práce napr. uprednostňuje, aby sa o pracovných podmienkach rokovalo na úrovni samotných firiem, nielen v rámci celého odvetvia, ako to bolo doteraz. Reforma tiež umožní menším firmám, aby viedli kolektívne vyjednávanie priamo so zamestnancami alebo nimi zvolenými zástupcami, nie s odbormi. Macronom presadzovaná reforma súčasne znižuje právomoci odborov a dáva firmám voľnejšiu ruku napr. pri prepúšťaní zamestnancov, ako aj pri zosúlaďovaní pracovnej doby a odmeňovania zamestnancov v závislosti od situácie na trhu práce.uviedol predseda odborov CGT Philippe Martinez v nedeľnom rozhovore pre denník Le Parisien.Reforma zákonníka práce je prvou veľkou legislatívnou iniciatívou prezidenta Macrona od jeho nástupu do funkcie v máji tohto roku. Jej hlavným cieľom je znížiť nezamestnanosť a urobiť zmeny v dôchodkovom systéme.