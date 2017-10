Francúzske bezpečnostné zložky odhalili atentát pripravovaný vo väzení

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 11. októbra (TASR) - Francúzskym bezpečnostným zložkám sa minulý týždeň podarilo odhaliť atentát, ktorý pripravovali dvaja väzni vo výkone trestu vo väznici v meste Fresnes v departemente Val-de-Marne v regióne Île-de-France v metropolitnej oblasti Paríža.Prvý z mužov sa mal dostať na slobodu tento utorok, druhý na budúci týždeň, informoval v noci nadnes spravodajský portál France Info.Podľa francúzskych médií sa dvojica mužov - 28-ročný Kamerunčan a 22-ročný Francúz - zradikalizovali vo väzení. V cele Kamerunčana polícia našla mobil a v ňom niekoľko videí vrátane islamistických a násilných. Tento väzeň udržiaval aj kontakt s nemenovaným džihádistom v oblasti Iraku a Sýrie.Muži mali v pláne vytvoriť spolu s ďalšími väzňami zločineckú skupinu, ktorá mala v pláne lúpež v klenotníctve. Získanými peniazmi chceli kryť náklady na neskorší atentát. Zvažovali, že terčom útoku by mohli byť strážcovia v ich väznici alebo policajný komisariát.Jean-Charles Bris z centra analýz terorizmu pre France Info uviedol, že odhalený atentát poukázala na dve skutočnosti: že väznica je inkubátorom pre radikalizáciu odsúdených, ako aj na to, že títo jednotlivci majú vo väzení taký prístup ku komunikačným technológiám, aké by mali k dispozícii aj na slobode.