Francúzske prezidentské voľby: Za socialistov kandiduje Benoit Hamon

Benoit Hamon. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 5. februára (TASR) - Týždeň po svojom víťazstve v primárkach socialistov predstavili dnes Benoita Hamona ako oficiálneho kandidáta Socialistickej strany pre voľby prezidenta Francúzskej republiky.Slávnostné zhromaždenie sa konalo v Paríži za účasti asi 2000 ľudí. Medzi nimi boli aj niektorí predstavitelia strany a socialistickej vlády, ale francúzske médiá, vrátane France Info, si všimli, že vplyvní členovia vlády, vrátane premiéra Bernarda Cazeneuva, na podujatí chýbali. Svoju neúčasť už vopred avizoval aj Hamonov protikandidát zo súboja o nomináciu socialistov pre voľby, expremiér Manuel Valls.Hamon vo svojom prejave uviedol, že chceprívržencov ľavice. Priznal tiež, že si je vedomý nespokojnosti časti voličov. Upozornil však, že v ľavici to. Spájanie podľa neho znamenáVyhlásil, že jeho cieľom je dosiahnuť. Upozornil tiež, že nemožno oddeľovať problémy sociálnej sféry od ekológie. Vyslovil želanie, aby sa vo Francúzsku znížil podiel výroby elektriny jadrovými elektrárňami a apeloval. Podľa neho by sa Francúzsko do roku 2025 mohlo úplne vzdať používania dieselových pohonných hmôt.Hamon sa vyjadril aj k výsledkom, ktoré počas pôsobenia vo funkcii prezidenta dosiahol Francois Hollande, pričom vyzdvihol, že v prvom radeNa záver svojho prejavu Hamon citoval výrok francúzskeho spisovateľ Alberta Camusa, keď povedal: