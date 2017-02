Francúzske prezidetské voľby:Le Penová chce získať Fillonových voličov

Na archívnej snímke Marine Le Penová. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 5. februára (TASR) - Francúzska krajne pravicová politička Marion Maréchalová-Le Penová dnes uviedla, že cieľom Národného frontu (FN) v tejto fáze kampane pred prezidentskými voľbami vo Francúzsku je získať si voličov kandidáta konzervatívcov Francoisa Fillona, ktorého poškodilo vyšetrovanie podozrenia z údajného fiktívneho zamestnávania jeho manželky.Niekoľko hodín pred tým, ako líderka FN Marine Le Penová prednesie dnes v Lyone svoj prvý veľký prejav predvolebnej kampane, jej neter Marion vo vysielaní rozhlasovej stanice Europe 1 uviedla, že medzi programami Fillona a Le Penovej sú prieniky.Vyhlásila tiež, že Fillonova strana Republikáni (LR) stojí pred ťažkou voľbou medzi plánom A, ktorý predstavuje Fillon - mimoriadne oslabený aférou Penelopegate, a pravdepodobným plánom B, ktorý by zasa väčšina členskej základne zrejme odmietla. Maréchalová-Le Penová preto voličov konzervatívnej pravice vyzvala, aby savysvetlila Maréchalová-Le Penová, aj keď priznala, že voliči z primárok konzervatívcov. Vyjadrila však presvedčenie, žepostoje a hodnoty FN.Na margo aféry, ktorej čelí FN v súvislosti s fiktívnym odmeňovaním poslaneckých asistentov na pôde Európskeho parlamentu, Maréchalová-Le Penová uviedla, že túto kauzu nemožno porovnávať s Fillonovou.Predsedníčka FN Marine Le Penová dnes v Lyone prednesie prejav, v ktorom sa sústredí na sedem hlavných tém svojej kampane: FrancúzskoLe Penová v sobotu zverejnila svoj program, s ktorým sa uchádza o hlasy voličov. Chce napríklad výrazné posilnenie bezpečnostných zložiek, odchod krajiny z bezvízovej schengenskej zóny či opätovné zavedenie francúzskej národnej meny - franku. Francúzskym občanom chce poskytnúť privilégium v podobe práce a bývania a chce obmedziť aj imigráciu cudzincov, najmä z moslimských krajín.Prezidentské voľby sa vo Francúzsku uskutočnia v dvoch kolách - 23. apríla a 7. mája. Podľa prieskumov by sa Le Penová mala dostať do druhého kola, ale v ňom zrejme utrpí porážku.