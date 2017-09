Francúzskeho novinára zadržiavaného v Turecku prepustili na slobodu

Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Ankara 15. septembra (TASR) - Turecké úrady dnes prepustili na slobodu francúzskeho nezávislého novinára, ktorý bol obvinený z napomáhania teroristickým organizáciám. Informovala o tom dnes turecká agentúra Anadolu.Francúzskeho novinára Loupa Bureaua prepustili dnes - len deň po tom, ako francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian v Ankare rokoval s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom a ďalšími predstaviteľmi Turecka.O Bureauovom prepustení dnes rozhodol súd v meste Silopi v provincii Anatólia na juhovýchode Turecka. Išlo pritom o prvé súdne pojednávanie v jeho prípade.Novinár bol zadržiavaný od 26. júla. Turecké úrady ho obvinili z pomoci teroristickej organizácii, ktorého sa dopustil tým, že ako novinár písal o Kurdoch. V čase zadržania mal pri sebe fotografie a nahrávky rozhovorov s bojovníkmi kurdských milícií.Organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) informovala, že 27-ročný novinár bude deportovaný do Francúzska. Podľa riaditeľa RSF Christopha Deloirea by Bureau mal do Francúzska pricestovať pravdepodobne v sobotu.vyhlásil Deloire, ktorý však neuviedol detaily súvisiace s Bureauovým prepustením na slobodu.