Francúzskeho občana uneseného v marci v Čade sa podarilo oslobodiť

Francúzsky prezident Francois Hollande, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 7. mája (TASR) - Francúzskeho občana uneseného koncom marca v africkom Čade sa podarilo oslobodiť. Oznámil do dnes francúzsky prezident Francois Hollande.Francúza uniesli koncom marca v dedine Ndoroti v Čade v blízkosti hraníc so Sudánom. Elyzejský palác vo svojom vyhlásení doplnil, že muža únoscovia neskôr zadržiavali v sudánskom Dárfúre. Bližšie podrobnosti týkajúce sa záchrannej operácie Paríž neuviedol, napísala agentúra DPA.Oslobodenie v marci uneseného Európana potvrdili pre agentúru Reuters sudánski predstavitelia. Ide o Thierryho Freziera, ktorý pracoval pre francúzsku ťažobnú spoločnosť v Čade.Reuters spresnil, že Freziera uniesli v ťažobnej oblasti približne 150 kilometrov od hraníc so Sudánom.Frezier pricestoval dnes ráno do sudánskeho hlavného mesta Chartúm, kde ho na letisku odovzdali pracovníkom francúzskeho veľvyslanectva.Hovorca sudánskych tajných služieb doplnil, že zásah podnikli v koordinácii s Čadom a Francúzskom. Počas oslobodzovacej operácie zadržali piatich únoscov. Nikto sa nezranil.Predstaviteľ sudánskeho ministerstva zahraničných vecí povedal, že za Francúza výkupné nezaplatili.