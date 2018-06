Francúzski futbalisti sa chcú v osemfinále MS vyhnúť Chorvátsku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

C-skupina, 3. kolo:

DÁNSKO - FRANCÚZSKO, utorok 25. júna, 16.00 SELČ, Moskva (štadión Lužniki)

hlavný rozhodca: Sandro Ricci (Braz.) predpokladané zostavy:



Dánsko: Schmeichel - Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Larsen - Delaney, Schöne, Eriksen - Poulsen, N. Jörgensen, Sisto

Francúzsko: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Lucas - Pogba, Kante - Mbappe, Griezmann, Matuidi - Giroud



Tabuľka C-skupiny:



1. Francúzsko 2 2 0 0 3:1 6*

2. Dánsko 2 1 1 0 2:1 4

3. Austrália 2 0 1 1 2:3 1

4. Peru 2 0 0 2 0:2 0

*istý postup do osemfinále

Moskva 26. júna (TASR) - Futbalisti Francúzska si už v predstihu zabezpečili účasť v osemfinále MS 2018, aj v záverečnom vystúpení v C-skupine však budú mať motiváciu. Ak v utorok v neprehrajú s Dánskom, vyhrajú skupinu a v 1. kole vyraďovačky sa vyhnú obávaným Chorvátom. Remíza by znamenala postupovú definitívu aj pre Dánov, ktorí majú na konte štyri body - o tri viac ako tretia Austrália.Nórsky tréner na dánskej lavičke Aage Hareide na margo najbližšieho súpera uviedol, že Francúzi zatiaľ nepredvádzajú na šampionáte nič výnimočné.zdôraznil stredopoliar Bayernu Mníchov Corentin Tolisso. Terčom Hareldeho kritiky sa stal aj Paul Pogba, kouč Dánov si uťahoval z jeho extravagantného účesu.zareagoval hráč Manchestru United.V zápase proti Peru siahol tréner Didier Deschamps k viacerým zmenám. Do stredu poľa zaradil Blaisea Matoudiho a na hrote útoku nastúpil Olivier Giroud, ktorý odviedol penzum práce. Sklepával lopty a bol aj pri víťaznom góle Antoina Griezmanna. Kanonier Atletica Madrid svojimi výkonmi zatiaľ zaostáva za očakávaniami, no verí, že jeho čas ešte príde:Dáni v zápase s Austráliou neudržali tesný náskok, keď doplatili na mnoho nepresností.poznamenal Hareide.Zápas Dánsko - Francúzsko sa začne v utorok 26. júna o 16.00 SELČ na štadióne v moskovských Lužnikách, v priamom prenose ho odvysiela RTVS na Dvojke. Hlavný rozhodca je Brazílčan Sandro Ricci.