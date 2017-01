Francúzski hádzanári zdolali Nórsko a získali šiesty majstovský titul

Na fotografii oslavujúci tím Francúzska po zisku majstrovského titulu v hádzanej, 29. január 2017, Paríž Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na fotografii oslavujúci tím Francúzska po zisku majstrovského titulu v hádzanej, 29. január 2017, Paríž Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

MS hádzanárov - finále:



Francúzsko - Nórsko 33:26 (18:17)



najviac gólov: Karabatič 6, Mahe a Guigou po 5 - Tonnesen 5, Myrhol, Björnsen a Hansen po 4, 15.609 divákov





All Star tím:



Vincent Gerard - Nadim Remili (obaja Fr.), Domagoj Duvnjak (Chor.), Sander Sagossen - Kristian Björnsen, Bjarte Myrhol (všetci Nór.), Jerry Tollbring (Švéd.)







Najlepší strelec: Kiril Lazarov (Maced.) 50 gólov



Najužitočnejší hráč: Nikola Karabatič (Fr.)

Paríž 29. januára (TASR) - Francúzsko sa rekordný šiestykrát stalo majstrom sveta v hádzanej mužov. V nedeľňajšom parížskom finále MS 2017 potvrdilo úlohu favorita, zdolalo Nórsko 33:26 (18:17) a na domácej pôde obhájilo titul spred dvoch rokov. Radovalo sa aj v rokoch 1995, 2001, 2009 a 2011.Nórsko, ktoré striebrom získalo svoju premiérovú medailu zo svetových šampionátov, sa po semifinálovom vyradení Chorvátska nezľaklo ani ďalšieho silného oponenta s hviezdnymi menami. Vzdorovať dokázalo v prvom polčase, keď v 15. minúte dokonca viedlo o tri góly, do prestávky si jednogólový náskok vypracovalo Francúzsko. To po zmene strán zaúradovalo ešte viac a zápas pred 15.609 divákmi bez problémov doviedlo do víťazného konca. Fanúšikovia oslavovali už pred záverom.Najlepším strelcom finále bol so šiestimi zásahmi Francúz Nikola Karabatič, rovnako ako v roku 2011 ho vyhlásili za Najužitočnejšieho hráča turnaja. "" citoval Karabatiča web L'Equipe.