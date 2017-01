Francúzski ľavicoví prezidentskí uchádzači sa stretli v druhej debate

Francúzski politici, zľava doprava, François de Rugy, Arnaud Montebourg, Benoit Hamon, Jean-Luc Bennahmias, Vincent Peillon, Manuel Valls a Sylvia Pinel sa zúčastnili v druhej televíznej debate o francúzsky prezidentský úrad v Paríži. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 15. januára (TASR) – V druhej televíznej debate ľavicových uchádzačov o francúzsky prezidentský úrad bol podľa divákov najpresvedčivejší Arnaud Montebourg. Vyplýva to z prieskumu, ktorý zverejnila francúzska televízia BFMTV. Najzaujímavejšími témami dnešnej debaty boli postoj k Donaldovi Trumpovi, migrácia a legalizácia drog.Po druhej debate označilo za najpresvedčivejšieho rečníka exministra hospodárstva Arnauda Montebourga 29 percent opýtaných divákov. Len o tri, respektíve štyri percentá za ním zaostali expremiér Manuel Valls a bývalý minister školstva Benoit Hamon.Na druhej strane o Vallsovi povedalo najviac, až 37 percent, respondentov, že má schopnosti na výkon prezidentského úradu. V tomto ukazovateli bol Montebourg druhý a Hamon opäť na treťom mieste.Ľavicové hodnoty podľa divákov najviac obhajuje Benoit Hamon. Pred aj po debate tento názor vyjadrila tretina opýtaných.Pri migračnej politike si Valls vypočul tvrdú kritiku. Vincent Peillon mu vyčítal, že ešte ako premiér Valls sľúbil, že Francúzsko na základe povinných kvót prijme 30.000 migrantov, ale doteraz ich prijalo len 5000. Odsúdil Vallsa za to, žeza migračnú krízu.Valls vlani vo februári ešte v premiérskej pozícii vyhlásil, že, a kritizoval migračnú politiku nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, čo podráždilo časť francúzskej ľavice. Na svojom názore ale trvá.uviedol v dnešnej debate Valls s tým, že migračnej kríze sa treba postaviť čelom.Ľavicoví uchádzači odpovedali aj na otázku, aký prístup by zvolili voči nastupujúcemu prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi. Benoit Hamon skonštatoval, že Francúzsko je schopné nahradiť bezpečnostné záruky USA inými partnerstvami.Manuel Valls navrhol tvrdú európsku reakciu, napríklad formou ekologických daní, ak Trump ohrozí plnenie parížskej klimatickej dohody. Zhodol sa s Montebourgom na tom, že Francúzsko musí dať najavo samostatnosť a nezávislosť.vyhlásil exminister Montebourg.Pri otázke o legalizácii užívania marihuany sa proti postavil jedine Valls.uviedol expremiér.Ostatní účastníci debaty buď podporili používanie marihuany na medicínske účely, alebo sú ochotní debatovať o dekriminalizácii. Výnimkou bol Arnaud Montebourg, ktorý debatu na túto tému pred straníckymi primárkami označil za zbytočnú.Pred prvým kolom primárok socialistickej strany naplánovaným na 22. januára čaká siedmich uchádzačov o stranícku nomináciu ešte jedna televízna debata. Pravdepodobné druhé kolo primárok bude o týždeň neskôr. Hlasovať v nich môže každý Francúz, ktorý sa podpisom prihlási k deklarácii ľavicových hodnôt a zaplatí jednoeurový organizačný poplatok.Prezidentské voľby vo Francúzsku sa uskutočnia v dvoch kolách: prvé kolo 23. apríla a druhé 7. mája. Prieskumy verejnej mienky posielajú do druhého kola Francoisa Fillona, líderku Národného frontu (FN) Marine Le Penovú a niektoré aj bývalého člena Socialistickej strany Emmanuela Macrona.