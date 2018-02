Francúzski manažéri z priemyslu plánujú v roku 2018 zvýšiť investície

Parížska Eiffelova veža. Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 6. februára (TASR) - Francúzski manažéri z priemyslu plánujú zvýšiť investície v tomto roku. Ukázal to prieskum štatistického úradu Insee. To je dobrá správa pre druhú najväčšiu ekonomiku eurozóny, podporí to jej rast.Manažéri uviedli, že investície do priemyslu sa v roku 2017 zvýšili o 2 %.V roku 2018 predpovedajú 4-% zvýšenie investičných výdavkov vo svojich firmách v porovnaní s rokom 2017.Zvýšenie investícií v tomto roku predpovedajú všetky odvetvia francúzskeho priemyslu, no najmä firmy, ktoré vyrábajú elektrické, elektronické zariadenia a strojársky priemysel.Z prieskumu ďalej vyplýva, že v prvej polovici viac obchodných manažérov očakáva rast ich investícií ako pokles.Francúzska ekonomika v 4. kvartáli 2017 mierne zrýchlila. Hrubý domáci produkt (HDP) Francúzska sa v 4. štvrťroku zvýšil medzikvartálne o 0,6 %. Na porovnanie, v 3. kvartáli zaznamenal po revízii smerom nadol rast na úrovni 0,5 %.Rýchlejšie rástli aj firemné investície. Tie vo 4. kvartáli stúpli o 1,5 % po 1,1-% raste v predchádzajúcom štvrťroku.