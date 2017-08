Francúzski poslanci schválili Macronov návrh reformy zákonníka práce

Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 2. augusta (TASR) - Francúzske Národné zhromaždenie schválilo v utorok návrh zákona, ktorý oprávňuje vládu zreformovať zákonník práce prostredníctvom dekrétov. Ide o jeden z kľúčových bodov reformy, ktorú sľuboval prezident Emmanuel Macron počas svojej prezidentskej kampane.V 577-člennom Národnom zhromaždení má Macronovo centristické hnutie Republika v pohybe (LREM) väčšinu, preto nebol problém získať dostatočnú podporu poslancov. V utorok za tento návrh zákona hlasovalo 421 poslancov, proti ich bolo 74, uviedla agentúra DPA. Proti boli hlavne ľavicoví poslanci, ktorí poukázali na skutočnosť, že zjednodušený postup obchádza tradičné parlamentné debaty. Reforma podľa nich okliešti súčasné sociálne práva.Národné zhromaždenie prijalo prvý návrh zákona už v polovici júla. Senát, kde majú väčšinu strany pravého stredu, ho pripomienkoval, avšak hlavné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy vyradil zmierovací výbor oboch parlamentných komôr. Vo štvrtok bude o zákone hlasovať Senát, v prípade schválenia ho dostane na podpis prezident Emmanuel Macron.Ministerka práce Muriel Pénicaudová, ktorá je zástankyňou reformy zákonníka práce, návrh zákona označila zaHlavné body vládnych dekrétov budú koncom augusta predložené na posúdenie odborom a zamestnávateľom. Dekréty by mali vstúpiť do platnosti koncom septembra.Reforma trhu práce bola jedným z hlavných sľubov Macrona pred prezidentskými voľbami. Tvrdí, že táto reforma poskytne väčšiu flexibilitu spoločnostiam a prispeje k tvorbe nových pracovných miest.Všeobecná konfederácia zamestnancov (CGT), najväčšia z piatich hlavných odborových centrál vo Francúzsku, na znak nesúhlasu s touto reformou vyzvala na generálny štrajk, ktoré by sa mal konať 12. septembra. Ostatné odborové centrály sa zatiaľ k tejto výzve nepridali.