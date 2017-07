Francúzski poslanci splnomocnili vládu k reforme zákonníka práce

Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 14. júla (TASR) - Francúzske Národné zhromaždenie vo štvrtok splnomocnilo vládu k tomu, aby vykonala reformu zákonníka práce, ktorá je jedným z kľúčových predvolebných prísľubov nového prezidenta Emmanuela Macrona.Poslanci v pomere hlasov 270:50 súhlasili s tým, aby vláda mohla novelizovať zákonník práce prostredníctvom dekrétu, informovala agentúra DPA.Príslušný zmocňovací zákon musí ešte schváliť Senát, ktorý - na rozdiel od dolnej komory parlamentu - nekontrolujú Macronova strana a jej spojenci. Očakáva sa však, že zákon napokon odsúhlasí aj horná komora, k čomu by mali dopomôcť senátori stredopravej opozície.Prezident chce v rámci pripravovaných úprav zákonníka práce poskytnúť väčšiu flexibilitu zamestnávateľom a uľahčiť tak vytváranie nových pracovných miest.Zmeny by chcel presadiť ešte do konca septembra, avšak stále prebiehajú rokovania s odborármi, ktorí s reformou pracovného trhu nesúhlasia a hrozia organizovaním štrajkov a protestov. Odbory sa obávajú, že novela zákonníka práce pripraví francúzskych zamestnancov o časť ich doterajších výhod.