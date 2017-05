Francúzski prezidentskí kandidáti si v debate nič nedarovali

Na kombosnímke Emmanuel Macron a Marine Le Penová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Paríž 4. mája (TASR) – V napätej atmosfére sa niesla stredajšia televízna debata dvoch francúzskych prezidentských kandidátov. Najhlasnejšie rozpory zazneli pri debate o Európskej únii a bezpečnostných témach. Do prekrikovania a vzájomných útokov kandidátov zasahovala dvojica moderátorov minimálne.Marine Le Penová dlhodobo presadzuje vyhostenie 11.000 ľudí, ktorí majú podľa francúzskych tajných služieb kontakty s teroristami. Tejto téme sa podľa nej Emmanuel Macron v programe nevenuje.vyhlásila kandidátka Národného frontu (FN). Tiež navrhuje zatvorenie salafistických mešít na francúzskom území a zákaz radikálnych spoločenských a športových organizácií blízkych radikálnemu islamu.Macronovi pripomenula jeho straníka Mohammeda Saoua. Ten na sociálnej sieti v súvislosti s útokom na redakciu satirického časopisu Charlie Hebdo povedal: "Macron ho najprv bránil, ale neskôr ho zbavil straníckych funkcií.Líder hnutia Vpred! súperke oponoval, že boj proti terorizmu je jednou z jeho priorít. Chce posilniť spravodajské služby a zasahovať proti problémovým jednotlivcom, pri čom by sa spoliehal na spoluprácu s ostatnými členskými štátmi EÚ.Odmietol plošné vyhostenie ľudí, ktorých tajná služba vyhodnotila ako problémových. Na druhej strane navrhol namiesto trestného stíhania pokutovanie menších trestných činov a priestupkov, napríklad krádeží.Marine Le Penová zopakovala, že po zvolení by iniciovala rokovania s EÚ a je proti užšej ekonomickej integrácii. "" zvolala kandidátka a vyslovila sa za návrat franku. Ten by podľa nej fungoval paralelne na vnútroštátnej úrovni popri eure v medzinárodných transakciách.Exminister financií jej oponoval, že takýto systém ". Súperke položil otázku, ako by fungovali firmy, keby obchodovali v eurách a platili výplaty vo frankoch, pričom národná mena by mohla devalvovať.Macron vyjadril názor, že plán jeho súperky by priniesol chaos a oslabenie francúzskej ekonomiky a priemyslu." skonštatoval Macron. Vyjadril sa za partnerstvo s prezidentom USA Donaldom Trumpom a silný spoločný európsky trh.Na Putina by tlačil, aby deeskaloval konflikt na Ukrajine a Le Penovej odkázal, že by ruskému prezidentovi "nebol podvolený ako ona".Le Penová zas hlásala návrat k nezávislosti Francúzska v medzinárodnom systéme.vyhlásila.Na európskej úrovni vidí problém v nevyvážených vzťahoch medzi Nemeckom a Francúzskom. Paríž je podľa nej podvolený v rámci EÚ nemeckej ekonomike.Počas prvej fázy debaty Le Penová svojmu súperovi vyčítala, že bol poradcom prezidenta a ministrom hospodárstva, ale nezrealizoval vtedy návrhy, ktoré teraz navrhuje v kampani.Označila sa za ochrankyňu francúzskej kultúry a historického dedičstva. Spomenula problematiku vyslaných pracovníkov z ostatných členských štátov, ktorí podľa nej zarábajú na úkor Francúzov.Macron jej zakontroval tvrdením, že Le Penová vkuse klame a nemá konštruktívny politický program.V debate diskutovali Marine Le Penová a Emmanuel Macron o približne tucte tém. O budúcej hlave štátu Francúzi rozhodnú v nedeľňajšom druhom kole prezidentských volieb.