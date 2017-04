Francúzski prezidentskí kandidáti zmenili slogany i plagáty

Na archívnej snímke vidno volebné plagáty francúzskych prezidentských kandidátov Emmanuela Macrona a Marine Le Penovej. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 27. apríla (TASR) – Nové plagáty a slogany zvolili po postupe do druhého kola prezidentských volieb Emmanuel Macron i Marine Le Penová. Pre portál francúzskej televízie a rozhlasu France Info ich podrobil analýze francúzsky profesor a odborník na politický marketing a komunikáciu Arnaud Mercier.Kým pred prvým kolom oslovoval Macron voličov heslomod stredy má slogan. Podľa Merciera zvolil prezidentský favorit slovos cieľom vyvolať vo voličoch pocit konsenzu a združovania.Marine Le Penová doteraz z plagátov volala. Od stredy sa voličom prihovára zvolaním. Odborník v tom vidí jasný odkaz.uviedol Mercier.Pri plagáte lídra hnutia Vpred! odborník poukázal na to, že Macron pokrýva skoro celú jeho plochu a núti voličov pozerať sa mu do očí, čo môže na ľudí pôsobiť osobne. Plagát označil za minimalistický z hľadiska kompozície.komentoval Le Penovej plagát Mercier. Na druhej strane poukázal na to, že kandidátka podľa neho snaží voličov zviesť, pretože odhaľuje spod sukne stehno.Druhé kolo francúzskych prezidentských volieb bude 7. mája. Podľa prieskumov je favoritom na víťazstvo Emmanuel Macron.