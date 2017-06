Francúzski socialisti priznali porážku, no odmietajú koniec socializmu

Benoit Hamon, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 12. júna (TASR) - Nie je to koniec socializmu, ani koniec dejín socializmu vo Francúzsku. Týmito slovami zareagoval prvý tajomník Socialistickej strany (PS) Jean-Christophe Cambadelis na "katastrofickú" porážku socialistov a tábora umiernenej ľavice v nedeľňajšom prvom kole parlamentných volieb.Socialisti, ktorí boli za posledných päť rokov dominantnou stranou v Národnom zhromaždení, podľa prvých odhadov budú mať v novom volebnom období menej než 40 mandátov v parlamente. Lídri PS už v tejto súvislosti hovoria o "ukončení jedného cyklu" v dejinách tejto strany.Pred piatimi rokmi, v roku 2012, PS v prvom kole parlamentných volieb získala 29,3 percenta hlasov, čo socialistom umožnilo získať 300 poslaneckých miest. Po piatich rokoch vlády Francoisa Hollanda je prepad bolestivý - okolo desiatich percent.Porážka v prvom kole je o to horšia, že do druhého kola nepostúpili viaceré "silné mená" socialistov. Belgická televízna stanica RTBF pripomenula, že voliči nedali šancu kandidátovi strany na prezidenta Benoitovi Hamonovi, v prvom kole pohoreli aj bývalý minister vnútra Matthias Fekl, exministerka kultúry Aurélie Filippettiová, bývalý minister spravodlivosti Jean-Jacques Urvoas a aj prvý tajomník strany Jean-Christophe Cambadélis.Hamon svoju dvojitú porážku - v prezidentských aj parlamentných voľbách - dnes prostredníctvom odkazu na Twitteri označil ako "sizyfovskú úlohu".uviedol pre médiá bývalý socialistický premiér Bernard Cazeneuve. Podľa jeho slov sa novému prezidentovi Emmanuelovi Macronovi a jeho centristickej strane Republika vpred (LREM) podarilo narušiť súboj medzi pravicou a ľavicou a "rozbiť" tradičné politické strany.Cambadelis upozornil, že prvé kolo volieb potvrdilo úpadok francúzskej ľavice a najmä socialistov v jej strede. Líder PS ešte pred voľbami naznačil možnosť premeny a premenovania strany.opísal Cambadelis osud strany.Zjazd Socialistickej strany v roku 1971 pod vedením Francoisa Mitteranda zjednotil rôzne ľavicové prúdy a posilnil stranu, v mene ktorej sa Mitterand o desať rokov, v máji 1981, stal prezidentom krajiny.