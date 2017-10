Francúzski vinári vyprodukujú najmenej vína za posledných 60 rokov

Ilustračné foto Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Paríž 7. októbra (TASR) - Francúzski vinári tento rok zrejme vyprodukujú najmenej vína za 60 rokov. Dôvodom sú jarné mrazy, ktoré zasiahli vinice v Bordeaux. Letné búrky zase spôsobili hnilobu hrozna v Champagne. A do tretice, sucho zdecimovalo úrodu na juhovýchode krajiny.Podľa najnovšej prognózy ministerstva poľnohospodárstva, produkcia vína vo Francúzsku klesne tento rok o 19 % na 36,9 milióna hektolitrov (hl), čo zodpovedá približne 4,9 miliardy fliaš. To bude najslabšia produkcia od roku 1957, keď úrodu tiež poškodili jarné mrazy.Hlavným dôvodom tohoročnej nižšej produkcie sú najmä silné jarné mrazy, uviedlo ministerstvo. A následné sucho na juhovýchode krajiny situáciu ešte zhoršilo.Francúzsko a Taliansko zvyčajne súperia o pozíciu najväčšieho producenta vína na svete. Počasie je pritom kľúčovým faktorom. Talianske vinice utrpeli menšie škody spôsobené mrazom a suchom, napriek tomu aj ich produkcia vína podľa odhadov tento rok klesne o 24 % na 47,2 milióna hl.Spomedzi francúzskych vinárskych regiónov, mrazy tento rok najviac zasiahli Bordeaux. Objem vína, ktoré ponesie regionálnu značku, tento rok klesne o 39 % na 3,55 milióna hl. To je pritom lepšia prognóza, ako očakávalo ministerstvo ešte v auguste, keď počítalo s poklesom produkcie v Bordeaux o 47 %.V regióne Champagne, kde jarný mráz napáchal menej škôd ako v roku 2016, sa výroba vína zníži o 9 % na 1,8 milióna hl. Ale aj to je nepríjemná zmena oproti augustu, keď sa ešte čakal nárast produkcie. Dôvodom sú letné búrky, po ktorých hrozno napadla hniloba. Tá prinútila vinárov, aby pretriedili bobule.Región Burgundsko-Beaujolais, kde sa produkujú najdrahšie vína na svete, však očakáva nárast objemu vína s regionálnym označením o 6 % na 2,08 milióna hl. Zber hrozna bol dokončený v septembri, uviedlo ministerstvo.Ale na juhu, v Languedoc-Roussillon, môže produkcia všetkých vín klesnúť o 16 % na 10,35 milióna hl, zatiaľ čo na juhovýchode Francúzska by sa mala znížiť o 22 % na 4,51 milióna hl. Horúce, suché a veterné počasie vysušilo bobule hrozna a znížilo výnosy.Zber úrody v regiónoch, odkiaľ pochádza väčšina francúzskej produkcie vína, bol ukončený skôr ako zvyčajne.