Francúzsko a USA budú spolupracovať na cestovnej mape pre Sýriu

Paríž 13. júla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron dnes vyhlásil, že sa dohodli s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na spolupráci na povojnovej mape pre Sýriu a do veľkej miery sa zhodujú, čo sa týka bezpečnosti a stability na Blízkom východe. Uviedol to po stretnutí s Trumpom v Elyzejskom paláci v Paríži.Macron pripustil ostré nezhody s Trumpom ohľadom parížskej klimatickej dohody, uvádza agentúra AP. Podľa francúzskeho prezidenta však boli schopní so svojím americkým kolegom diskutovať o tom, ako bojovať voči globálnej hrozbe, keď "Obaja politici strávili dnes niekoľko hodín návštevou parížskych pamätihodností vrátane Invalidovne, kde má hrobku cisár Napoleon Bonaparte.