Francúzsko a USA vyzvali Turecko na zdržanlivosť v severnej Sýrii

Bejrút 23. januára (TASR) - Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian a americký minister obrany Jim Mattis vyzvali v utorok Turecko na zdržanlivosť v boji proti kurdským milíciám v Sýrii. Turecká armáda pokračovala v operáciách na severe Sýrie už štvrtý deň po sebe, pripomína agentúra AP.Le Drian uviedol, že intenzívne boje medzi tureckými vojakmi a Američanmi podporovanými kurdskými milíciami v uplynulých dňoch sú znakom toho, že v regióne by mohli vzplanúť nové konflikty, aj keď Islamský štát (IS) bol porazený. Varoval, že bez politického riešenia sýrskej občianskej vojny by región by mohol explodovaťkonfliktami, ako bola vojna s IS.Jeho vyhlásenie odrážalo postoje Mattisa, ktorý varoval, že boje odvracajú pozornosť od vojny s terorizmom a narúšajú snahy o humanitárnu pomoc.Turecká armáda útočí na severe Sýrie v rámci operácie Olivová ratolesť na kurdské milície, známe ako Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG), ktoré sú však zároveň spojencami USA v boji proti IS. Ankara označuje YPG za teroristickú organizáciu napojenú na zakázanú Stranu kurdských pracujúcich (PKK) v Turecku.Turecká polícia zatkla najmenej 55 ľudí pri zásahoch proti údajným priaznivcom YPG v Turecku, informovala agentúra Anadolu.Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu taktiež v utorok oznámil, že v rámci operácie Olivová ratolesť zahynul už druhý turecký vojak.Hovorca YPG uviedol, že Turecko ostreľovalo v utorok mesto Kámišlí a ďalšie mestá pozdĺž sýrsko-tureckej hranice, čím sa odklonilo od hlavnej kampane v enkláve Afrín, ktorá leží na inej časti hranice. Žiadne straty na životoch nehlásili. Podľa hovorcu kurdských milícií sa YPG a ich spojencom podarilo zabrániť tureckým silám v dosiahnutív Afríne.Podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii zahynulo od soboty pri bojoch v Afríne najmenej 24 civilistov, 24 kurdských bojovníkov a 25 Tureckom podporovaných sýrskych členov milícií. Väčšina z civilistov prišla o život pri tureckých leteckých útokoch, ktoré sa zameriavali na mestá a obce v enkláve Afrín.