Francúzsko chce uzavrieť do roku 2025 možno až 17 jadrových reaktorov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 10. júla (TASR) - Francúzsko chce do roku 2025 splniť svoj cieľ znížiť o 50 % podiel atómových elektrárni na výrobe energie a do tohto dátumu plánuje zavrieť možno až 17 jadrových reaktorov. Uviedol dnes francúzsky minister životného prostredia Nicolas Hulot.Minister v rozhovore pre rozhlasovú stanicu RTL, ktorý prebrala belgická televízia RTBF, pripomenul, že na dosiahnutie tohto cieľa, ktorý je súčasťou zákona o energetickej tranzícii a ktorý predvída znižovanie energetickej spotreby a diverzifikáciu výrobných zdrojov, bude treba uzavrieť viacero jadrových reaktorov. Upozornil, že to bude možno až sedemnásť reaktorov, ich presný počet však ešte bude predmetom odborných analýz.opísal situáciu Hulot.Ministerstvo životného prostredia predložilo minulý týždeň ambicióznyna obdobie piatich rokov, čiže v rámci funkčného obdobia prezidenta Emmanuela Macrona. Plán v oblasti energetiky stanovuje súbor usmernení, zatiaľ bez detailov, pre výrazné zníženie jadrového segmentu národnej energetiky - v súčasnosti jadrové elektrárne zabezpečujú takmer 75 % výroby elektrickej energie vo Francúzsku.Vládny plán okrem iného predvída, že Francúzsko od roku 2040 zakáže predaj dieselových a benzínových automobilov, do rolu 2022 by krajina mala prestať vyrábať elektrinu za pomoci uhlia, čo znamená zatváranie tepelných elektrární na uhlie. Tie v súčasnosti vyrobia 5 % z celkovej výroby elektriny v krajine. Nová vláda chce naopak posilniť segment energie z obnoviteľných zdrojov - do roku 2030 by čisté energia mala predstavovať 32 % z celkového objemu výroby elektriny.