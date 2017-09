Francúzsko chce vstúpiť do klubu krajín používajúcich ozbrojené drony

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 5. septembra (TASR) - Francúzska armáda získa ozbrojené bezpilotné lietadlá, drony, a vstúpi do klubu krajín, ktoré už takýto typ zbraní používajú - Spojené štáty americké, Izrael, Británia a Taliansko. Podľa tlačovej agentúry Belga to dnes uviedla francúzska ministerka obrany Florence Parlyová.uviedla Parlyová pred publikom zostaveným z vojakov a poslancov na Letnej univerzite obrany v Toulone na juhovýchode krajiny.Podľa Belgy sú priekopníkmi v oblasti používania vyzbrojených bezpilotných lietadiel Spojené štáty a Izrael. Za nimi drony schopné vojenského zásahu začalo používať Spojené kráľovstvo. Na európskej pevnine bolo Taliansko prvé, ktoré v roku 2015 získalo od USA povolenie na vyzbrojenie dronov typu Reaper.Podľa správy francúzskych senátorov Cédrica Perrina a Gilberta Rogera z mája tohto roku majú vyzbrojené drony aj viaceré krajiny na Blízkom východe - Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Irak, Irán, Pakistan a tiež Turecko.Francúzsko v súčasnosti vlastní šesť robotických lietadiel Reaper, pričom päť z nich je nasadzovaných v Niamey v Nigeri v rámci operácia Barkhane na monitorovanie činnosti džihádistov v regióne Sahelu.Ministerka Parlyová priznala, že si je vedomá obáv, ktoré vyvolávajú ozbrojené drony, a zdôraznila, že to nebudú "vraždiace roboty", ale stroje nasadzované v rámci rovnakých pravidiel vojenskej angažovanosti, akými sa riadia francúzske ozbrojené sily. Podľa jej slov používaním ozbrojených dronov francúzska armáda zvýši "efektívnosť" svojich operácií a zníži riziko vedľajších strát.Európsky dron, na ktorom spolupracujú podľa Parlyovej Francúzsko s Nemeckom, Talianskom a Španielskom, by v budúcnosti tiež mal byť ozbrojený.