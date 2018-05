Francúzsko čoskoro prepustí 40 odsúdených teroristov

Policajti hliadkujú pred koncertnou halou Bataclan v Paríži 17. marca 2016. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Paríž 29. mája (TASR) - Francúzsky prokurátor pre boj proti terorizmu Francois Molins v pondelok oznámil, že tento a budúci rok má byť z francúzskych väzníc prepustených približne 40 odsúdených teroristov, pričom návrat zarytých radikálov do spoločnosti označil za "vážne nebezpečenstvo".Molins pre televíziu BFM uviedol, že Francúzsko stále čelí veľkej hrozbe zo strany domácich podporovateľov slabnúcej extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), informovala agentúra AP.Prokurátor odhadol, že nezvestných je 600 až 700 francúzskych extrémistov, ktorí podľa dostupných informácií pôsobili v oblastiach Iraku a Sýrie ovládaných Islamským štátom, ale mnohí zrejme zahynuli. Molins povedal, že podľa mienky úradov medzi zabitými na Blízkom východe je aj niekoľko organizátorov teroristických útokov v Paríži z novembra 2015.Molins tvrdí, že vyšetrovanie týchto simultánnych útokov v koncertom klube Bataclan, v parížskych kaviarňach a na národnom štadióne, kde útočníci zabili celkovo 130 ľudí, by sa mohlo uzavrieť na budúci rok.