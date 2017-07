Francúzsko do roku 2040 zakáže vozidlá na benzín a naftu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 6. júla (TASR) - Francúzsko plánuje do roku 2040 zakázať predaj vozidiel na benzín a naftu, vyhlásil dnes tamojší minister životného prostredia Nicolas Hulot na konferencii, kde vláda spustí svoj klimatický plán. Na základe neho by mala mať krajina do roku 2050 nulovú produkciu tzv. skleníkových plynov.Hulot, známy ekologický aktivista, podľa agentúry DPA citoval príklad švédskej automobilky Volvo, ktorá v stredu ohlásila, že od roku 2019 bude vyrábať iba vozidlá na elektrický pohon.Hulot zároveň ohlásil zavedenie stimulov, ktoré majú majiteľom dieselových vozidiel vyrobených pred rokom 1997 a benzínových vozidiel vyrobených pred rokom 2001 pomôcť prejsť na nové, ekologickejšie autá.Ministrov plán zahŕňa tiež zákon o zákaze akejkoľvek novej ťažby ropy a zemného plynu na území Francúzska vrátane frakovania. Zákon má byť predložený parlamentu na schválenie v septembri.uvádza Hulot v predslove svojho ekologického plánu.Francúzsky prezident Emmanuel Macron považuje zelenú ekonomiku za jeden z hlavných bodov svojho politického programu, hoci túto tému počas svojej predvolebnej kampane príliš nezdôrazňoval. Macron je tiež horlivým zástancom parížskej klimatickej dohody, pričom ostro kritizuje Spojené štáty za odstúpenie od nej.