Francúzsko hostí kongres astronautov a kozmonautov

Na ilustračnej snímke francúzsky astronaut Thomas Pesquet, ruský kozmonaut Oleg Novickij a americká astronautka Peggy Whitsonová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Toulouse 16. októbra (TASR) - Za účasti stovky astronautov a kozmonautov zo 17 krajín sveta sa dnes vo francúzskom meste Toulouse začína týždňový kongres Združenia objaviteľov vesmíru (ASE).Ako na svojej webovej stránke napísal francúzsky týždenník Le Point, členom tohto klubu sa na kongrese v Toulouse stane aj francúzsky astronaut Thomas Pesquet.Z celkovo asi 500 ľudí, ktorí majú za sebou let do vesmíru, ich ASE združuje približne 400. Členom ASE sa môže stať každý, kto absolvoval aspoň jeden vesmírny let. Prihlášku do tohto "klubu" dostal aj Pesquet, a to ešte v čase, keď bol členom posádky Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS). Na ponuku odpovedal okamžite a kladne.Podľa iného francúzskeho astronauta, Michela Togniniho, je ASEv oblasti objavovania vesmíru.Le Point pripomenul, že Association Space Explorers vznikla v poslednej fáze studenej vojny. Zrodila sa z iniciatívy amerických astronautov a sovietskych kozmonautov, ktorívysvetlil účastník jedného z prvých kongresov ASE, rumunský kozmonaut Dumitru Prunariu, ktorý svoj let absolvoval v roku 1981.